La platja de Castelldefels, a la costa de Catalunya, ha estat devastada per un ferotge onatge. Les fortes onades, impulsades per vents intensos, van escombrar la sorra. Les imatges de la costa destrossada s'han viralitzat a les xarxes socials, commocionant els seus residents, els quals es preocupen per les seves costes i esmenten que els partits governants facin alguna cosa per solucionar-ho.

Tot i això, no tots comparteixen la mateixa preocupació. Alguns habitants locals han comentat que esdeveniments similars han passat en el passat durant borrasques potents, on el nivell del mar puja a causa dels canvis de pressió atmosfèrica. Asseguren que no hi ha cap raó per alarmar-se, ja que aquest tipus d'esdeveniments són cíclics.

Mentrestant, la platja de Castelldefels lluita per recuperar aquest embat del mar.