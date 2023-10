A més, s'esperen canvis en les temperatures a diferents parts del país. EP

La borrasca 'Bernard' seguirà afectant la Península durant aquest dilluns, 23 d'octubre, i posarà en risc (groc) o risc important (taronja) per vent, pluges i onatge a 18 províncies de nou comunitats autònomes, segons el pronòstic de la Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Durant el dia, es preveu que un nou front recorri la Península d'oest a aquest deixant al seu pas per Espanya diversos punts amb precipitacions. Així, la pluja afectarà especialment Osca, Saragossa, Àvila, Sòria, Guadalajara, Toledo, Lleida i Madrid, que estaran en risc per acumulacions de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora.

El vent també posarà en avís groc a Osca, Terol, Saragossa, Mallorca, Àvila, Burgos, Segòvia, Sòria, Albacete, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Toledo, Madrid, Navarra i la Rioja. En canvi, Lleida estarà en risc important per aquest fenomen per ràfegues properes als 100 km/h. Per part seva, l'onatge farà que s'activi l'alerta groga a Mallorca i Cadis.

En general, l'Aemet preveu cels ennuvolats o coberts a gairebé tot el país, a més de precipitacions que tindran lloc de matinada a l'entorn de l'Estret i la meitat nord peninsular, amb probabilitat d'arribar a forts al Pirineu, especialment a l'aragonès on també seran persistents, sistema Central i Cantàbric oriental.

Aquestes precipitacions aniran cessant, excepte a l'esmentat Pirineu i al sud-oest, on els ruixats aniran endinsant-se a altres zones de l'oest d'Andalusia, amb probabilitat d'arribar a forts a Cadis i àrees limítrofes.

També s'espera que les pluges persisteixin a Galícia i Astúries a causa de l'entrada del nou front, i és poc probable que afecti el Llevant. La cota de neu se situarà per sobre dels 2.400 metres als Pirineus i dels 2.000 baixant a 1.600 a la serralada Cantàbrica. A les Balears, hi haurà intervals de núvols alts amb tendència a augmentar la nuvolositat, sense descartar algun xàfec amb tempesta al final.

A les Canàries, cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats i precipitacions disperses, més probables al nord de les illes al principi ia zones d'interior de les de més relleu a la tarda. Possibilitat de pols en suspensió al Llevant.

ELS TERMÒMETRES AUGMENTEN



Les temperatures màximes augmentaran, fins i tot de forma notable, al terç est peninsular i Balears, descendint a Andalusia i quadrant nord-oest. Les mínimes augmentaran a la meitat est ia les Balears, predominant els descensos a l'oest peninsular i les Canàries orientals.

Finalment, els vents seran de l'oest al Cantàbric, Estret i Alborà amb alguns intervals de fort, i predomini de vents del sud i sud-oest a la resta de la Península i Balears, amb intervals forts a litorals del Llevant, cops molt forts a zones de muntanya del centre i quadrant nord-oest peninsular, i tendint a amainar al llarg del dia. A les Canàries, vent de component nord.