@EP

Endesa ha acabat recentment els treballs per renovar tecnològicament la subestació de Cerdanya, situada al municipi de Fontanals de Cerdanya (Girona), amb l'objectiu de “millorar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric a 30.000 clients de la comarca”, informa la companyia aquest dilluns en un comunicat.

Les obres, que han tingut una inversió de 500.000 euros, han consistit a reformar el control i protecció del parc de mitjana tensió a 25kV de la instal·lació per guanyar en seguretat i fiabilitat en el subministrament, en el marc de la digitalització que s'està portant a terme a la xarxa.

Segons l'empresa, es tracta d'"un dels projectes més importants que Endesa ha dut a terme aquest any a la xarxa elèctrica de comarca", ja que aquesta infraestructura alimenta subministraments singulars de la Cerdanya, com l'Hospital Transfronterer i les estacions d'esquí de la Molina i Masella.

Així mateix, cobreix els 17 municipis de la comarca, inclosa la capital, Puigcerdà: Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Lles de Cerdanya, Llívia, Meranges, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Riu de Cerdanya i Urús.

RENOVACIÓ



En concret, s'han renovat tecnològicament tots els equips de control, protecció i comunicació de la xarxa de 25kV de la instal·lació.

Per poder-ho realitzar s'han planificat i executat treballs programats no simultanis de les línies de mitjana tensió per evitar afectar els clients, i s'ha actuat en els transformadors que alimenten aquestes línies, cosa que ha suposat sis mesos de treball ininterromput.