En total hi hauria set menors afectats per les presumptes agressions sexuals / Fundesplai

La Unitat de Menors dels Mossos d'Esquadra no ha trobat indicis inculpatoris contra les dues monitores investigades a l'escola CEIP L'Olivera de Vallirana. Així ho han confirmat fonts policials a Vilapress. Tot i que no s'han trobat fins ara, la investigació continua oberta i encara no es descarta cap hipòtesi.

Ara, tal com han explicat les mateixes fonts, el procediment ha de seguir el procediment establert. Així doncs, el cas i la investigació que s'ha dut a terme s'elevarà properament al jutge, que serà el que decideixi si davant de la manca d'indicis decideix arxivar el cas o es prossegueix amb la investigació.

Tot i que ara mateix únicament segueixen constant dues denúncies, els pares de les classes afectades han explicat que calculen que hi hauria set nens afectats en total . Vilapress ha pogut saber que en els propers dies es presentaran més denúncies a la comissària dels Mossos , ja que "hi ha pares que ja tenen hora per acudir".