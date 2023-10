Sílvia Orriols, l'acaldessa de Ripoll / Facebook

En un comunicat conjunt, les agrupacions polítiques de Junts per Ripoll, ERC, PSC, Alternativa per Ripoll i 'Som-hi, Ripoll!' han expressat la seva preocupació per l'augment de la tensió i la ira que atribueixen a Aliança Catalana com la força impulsora darrere aquesta situació.

En aquest comunicat, assenyalen que el govern municipal ha optat per "crear un clima de crispació, fer creure que tenim un poble en decadència i perillós i treure de cadascuna les pors en forma de ràbia".

Aquestes cinc formacions polítiques reconeixen la transformació sociològica que Ripoll ha experimentat i són conscients de les injustícies derivades de la legislació d'immigració, mentre mantenen una postura de “tolerància zero davant de la delinqüència”.

A més, acusen el govern d'Orriols de no proporcionar informació veraç a la ciutadania, cosa que, al seu parer, genera un ambient d'agitació i hostilitat.

El comunicat conclou subratllant que Ripoll és una comunitat tolerant i diversa, i que no permetran que l' extrema dreta divideixi la ciutat. Es comprometen a evitar que Ripoll es converteixi en un exemple de com l'odi s'expandeix de manera encoberta, reafirmant el seu compromís amb la unitat i la diversitat a la localitat.

Sílvia Orriols, per part seva, ha lamentat mitjançant les seves xarxes socials que l'oposició atribuís al "seu discurs" l'agressió que va patir mentre passejava pel poble a mans d'un ciutadà "amb antecedents". A més, ha mostrat la seva indignació que la responsabilitzin de l'agressió. "Forts amb la víctima, indulgents amb l'agressor", critica.

A més, ha criticat que ningú de l'oposició li truqués per preocupar-s'hi després de patir l'agressió i les amenaces. "Diversos veïns han vingut cap a mi, indignats, per dir-me que n'hi ha algun que, en petit comitè, justifica l'agressió. No teniu vergonya!", explota.