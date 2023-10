El venedor afortunat, José Antonio Zamora, un afiliat amb discapacitat de l'ONCE, va compartir la seva emoció per ajudar famílies necessitades. ONZE

El ' Cuponazo ' de l' ONCE ha tocat a Montornès del Vallès al sorteig d'aquest divendres 27 d'octubre. El sorteig ha deixat 16 cupons premiats, un primer premi de 6 milions d'euros i 15 premis més de 40.000 euros cadascun (600.000 euros), cosa que fa un total de 6,6 milions d'euros .



José Antonio Zamora és qui ha portat la sort a la ciutat vallesana, des del seu quiosc ubicat a la Plaça de l'Enxaneta, número 5. José Antonio, persona amb discapacitat com els 2.400 venedors de l'ONCE a Catalunya, ven la loteria social, responsable i segura de l´Organització.



És el primer premi que dono d'aquestes dimensions. Aquesta nit he estat molt inquiet, gairebé no he pogut dormir. Tinc moltes ganes que vagin arribant els clients premiats i veure que he pogut ajudar famílies que realment ho necessitaven”.



Montornès del Vallès pertany administrativament a l'Agència de l'ONCE a Granollers, que ofereix serveis personalitzats a 544 afiliats i afiliades i compta amb 174 agents venedors dels productes de joc de l'Organització.



El 'Cuponazo' de l'ONCE també va deixar 23 cupons premiats a l'Agència de Blanes (Girona) amb 40.000 euros cadascun: 920.000 euros, de manera que els premis repartits a Catalunya s'eleven a 7.520.000 euros.



El mateix sorteig va repartir 19 cupons a l'Agència de l'ONCE a Llíria (València), 760.000 euros, i quatre al Canal Físic Complementari (200.000 euros).



El 'Cuponazo' va deixar a Catalunya gairebé 8 milions d'euros a Malgrat de Mar a la Revetlla de Sant Joan. I el divendres 2 de juny va repartir més de 10 milions d'euros a Vilanova i la Geltrú, on va donar un premi més gran de 6 milions d'euros i 109 premis més de 40.000 euros.

LA "CUPONAZO"



El 'Cuponazo' de l'ONCE ofereix cada divendres, per tres euros, un premi a les cinc xifres i sèrie de 6 milions d'euros. A més, es poden guanyar 134 premis de 40.000 euros a les 5 xifres del número premiat.



I, amb el model de “pels costats pots ser guanyador”, premi de 500 euros a les quatre primeres ia les quatre darreres xifres; 50 euros a les tres primeres ia les tres darreres xifres; 6 euros a les dues primeres xifres i dues darreres; i reintegrament de 3 euros a la primera xifra (primer reintegrament) ia la darrera xifra (segon reintegrament).



Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels 19.000 agents venedors, 2.400 a Catalunya, que integren la xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda el client pot escollir a l'instant el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de www.juegosonce.es i establiments autoritzats.



Els cupons de l'ONCE són part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l'Organització que, des del disseny fins a la comercialització, implementa controls per neutralitzar consums descontrolats, prohibeix expressament la venda a menors d'edat o el consum a crèdit, entre altres mesures. L'Organització manté una responsabilitat amb la ciutadania promovent una política de joc responsable amb els sistemes d'avaluació i seguiment més exigents definits per l'Associació Mundial de Loteries i l'Associació Europea de Loteries i Totos d'Estat.