L'oposició denuncia l'ús recurrent d'aquesta pràctica a la ciutat per abonar contractes verbals o caducats i convenis no vigents.

L'Ajuntament de Berga, governat per la CUP en coalició amb ERC, ha descobert en un calaix 211 factures impagades que sumen un total de 592.833 euros, segons informes de Regió7. Aquestes factures, que no s'havien abonat al seu moment, es van aprovar per al pagament en un ple extraordinari mitjançant un Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (REC), una figura legal utilitzada per donar curs a factures pendents.

L'oposició a l'Ajuntament, formada per Junts, PSC i Berga GI, ha criticat l'ús recurrent del REC a la ciutat per a pagaments derivats de contractes verbals, caducats i convenis no vigents. No obstant això, aquesta figura és comunament emprada a molts ajuntaments de tot Espanya quan cal pagar per serveis o béns que no compten amb una partida pressupostària específica.

La regidoria d'Hisenda a Berga, dirigida per ERC, ha atribuït aquest problema a un error i ha esmentat que són factures que no van seguir el procés de tramitació ordinària. Tot i la situació, aquesta mesura és legal i agilitza el pagament a empreses, autònoms i entitats que van prestar serveis o van vendre béns a l'ajuntament. La majoria de factures pendents són del mandat anterior, quan el regidor d'Hisenda era Marià Miró, membre de la CUP.