Els segrestadors van agredir la víctima a casa seva i el van mantenir retingut mentre exigien al seu fill una suma de diners en efectiu o droga per alliberar el seu pare. EP

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 24, 26 i 29 anys per la seva relació amb un segrest a Guissona (Lleida) per un presumpte deute per tràfic de marihuana, en què reclamaven al fill dels segrestats diners en efectiu o droga per alliberar el seu pare.

Els agents van rebre el 19 d'octubre l'avís que havien trobat un home que manifestava haver estat segrestat per uns homes que es van presentar a casa seva, el van agredir i el van retenir al sofà abans de contactar amb el seu fill per reclamar-li el suposat deute, informa la policia catalana en un comunicat aquest diumenge.

Cap a les 22.00 hores del mateix dia els agents van localitzar el vehicle dels autors en una benzinera d'Òdena amb dos ocupants a l'interior, que en veure presència policial van fugir fins que van ser interceptats i detinguts a Igualada (Barcelona).

El "ràpid traspàs d'informació entre els cossos policials" va permetre detenir el tercer implicat a l'Aeroport de Barajas de Madrid.

El 21 d'octubre els detinguts d'Igualada van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció 1 de Cervera i el 23 d'octubre el detingut a Barajas va passar davant dels jutjats de guàrdia de Madrid, que en va decretar l'ingrés a la presó.