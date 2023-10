L'augment de taxes i ordenances municipals genera malestar a la comunitat local. @Cati_Tarragona

Un grup divers de manifestants, compost per comerciants, veïns i restauradors, s'ha congregat avui davant de l'ajuntament de Reus per expressar el rebuig a les noves mesures fiscals i ordenances municipals aprovades pel govern local. Les principals queixes se centren en l'augment de l'impost de béns immobles (IBI) en un 12% i l'increment del 40% en les tarifes de les terrasses de bars.

La decisió, adoptada en el marc d'una sessió plenària, va ser recolzada per la coalició governant a l'ajuntament, conformada pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Ara Reus (ARA). Tot i la majoria obtinguda per aquestes forces polítiques, l'oposició va manifestar el seu rotund desacord amb les noves polítiques municipals.

Els manifestants, que es van congregar a les portes de l'ajuntament, van corejar consignes com "No pagarem" en senyal del descontentament. Els comerciants i propietaris de negocis van expressar la seva preocupació per l'augment de l'IBI, argumentant que aquesta mesura impactarà negativament en els costos operatius, cosa que podria resultar en un augment dels preus per als consumidors.