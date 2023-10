Foto: Freepik

L'1 de novembre, conegut com el Dia de Tots Sants , és una data important en el calendari litúrgic de l'Església Catòlica i en moltes tradicions religioses i culturals a tot el món. En aquest dia, s'honra tots els sants, coneguts i desconeguts, que han arribat a la santedat en la vida eterna . Aquesta celebració té profundes arrels històriques i culturals que han evolucionat amb el temps.

El seu origen té les seves arrels al cristianisme i es remunta als primers temps de l'Església. Originalment, la data es va establir per honrar els màrtirs, aquells que havien donat les seves vides per la seva fe. Amb el temps, la festivitat es va ampliar per incloure tots els sants, ja que es creia que vivien en la presència de Déu i podien intercedir en nom dels vius.

La celebració es va fixar l'1 de novembre per coincidir amb antigues tradicions paganes que honraven els morts i la collita.

RITUALS I COSTUMS

El Dia de Tots Sants se celebra de diverses maneres a tot el món, però alguns costums són comuns en moltes cultures:

Visitar Cementiris: Una de les tradicions més esteses és la visita als cementiris per honrar els éssers estimats morts. Les tombes es decoren amb flors i espelmes, i es resa per les ànimes dels difunts.

HORARI DELS CEMENTERIS MÉS POPULARS A CATALUNYA

Atès que visitar cementiris per visitar els éssers que ja han passat a millor vida és un dels costums més comuns, aquí us expliquem els horaris d'alguns dels més conegudes de Catalunya:

BARCELONA

Cementiri de Montjuïc: Aquest és un dels cementiris més grans i històrics de Barcelona. Està ubicat al turó de Montjuïc i és conegut per les seves impressionants vistes panoràmiques de la ciutat. El Cementiri de Montjuïc és el lloc de descans de moltes figures històriques, artistes i personalitats destacades de Barcelona. Horari del cementiri: De 08.00 a 18.00 hores.

Cementiri de Montjuïc / Wikipedia

Cementiri de Poblenou: Aquest cementiri es troba al barri del Poblenou i és un dels més antics de la ciutat. És conegut per la seva arquitectura i escultures funeràries impressionants. El Cementiri del Poblenou és un reflex de la història i la cultura de Barcelona. Horari del cementiri: De 08.00 a 18.00 hores.

Cementiri del Poblenou / Ajuntament de Barcelona

Cementiri de les Corts: Aquest cementiri es troba al districte de les Corts i és un dels més antics de la ciutat. Hi ha tombes de figures notables de la societat catalana. Horari del cementiri: De 08.00 a 18.00 hores.

Cementiri de les Corts / Ajuntament de Barcelona

GIRONA

Cementiri Municipal de Girona: Aquest és el cementiri principal de la ciutat de Girona. Es troba a la part nord de la ciutat i és un lloc on descansen els residents locals. Igual que en altres cementiris, es poden trobar tombes i mausoleus de diversos estils arquitectònics. Horari del cementiri: De 09.00 a 18.00 hores.

Cementiri Municipal de Girona / Wikipedia

Cementiri Santa Eugènia: Forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Aquest cementiri va pertànyer a l'antic poble de Santa Eugènia, el qual va ser incorporat a Girona el 1962. Inicialment, el cementiri es trobava adjacent a l'església del poble, lamentablement va desaparèixer durant la Guerra Civil del 1939. Horari del cementiri: De 09 :00 a 18.00 hores.

Cementiri de Santa Eugènia / Wikipedia

Cementiri de Sant Daniel: Forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es caracteritza per la seva disposició rectangular, amb nínxols ubicats al llarg del perímetre. Un eix central connecta l'entrada principal amb una capella d'estil neohistòric situada al fons del recinte. A més, el cementiri compta amb zones enjardinades que inclouen parterres i xiprers a la seva àrea central. Horari del cementiri: De 09.00 a 18.00 hores.

Cementiri Sant Daniel / Wikipedia

LLEIDA

Cementiri de Lleida: Aquest és el cementiri principal de la ciutat de Lleida i és on hi descansen la majoria dels residents locals. Igual que en altres cementiris, es poden trobar tombes, mausoleus i elements arquitectònics de diversos estils. Horari del cementiri: De 09.00 a 18.30 hores.

Cementiri de Lleida / Wikipedia

Cementiri d'Alguaire: Ubicat a la localitat d'Alguaire, prop de Lleida, aquest cementiri és conegut per la seva senzillesa i importància per a la comunitat local. Horari del cementiri: De 09.00 a 18.30 hores.

Cementiri d'Alguaire / Google Maps

TARRAGONA

Cementiri Municipal de Tarragona: Aquest és el cementiri principal de la ciutat de Tarragona. És on descansen la majoria dels residents locals i és un lloc de gran importància per a la comunitat. Horari del cementiri: De 09.00 a 18.00 hores.

Cementiri Municipal de Tarragona / Cementiri de Tarragona

Cementiri de Sant Pere i Sant Pau: Situat al municipi de Reus, a prop de Tarragona, aquest cementiri és notable per la seva història i arquitectura funerària. Horari del cementiri: De 09.00 a 18.00 hores.