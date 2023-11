Parc Riu Llobregat / AMB

Aquest dimarts passat, el Govern de la Generalitat ha examinat la situació de la sequera a Catalunya en una reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera. Aquesta comissió inclou els departaments de Vicepresidència, Acció Climàtica, Interior, Economia, Empresa i Treball, i Salut. Durant la reunió, es va proposar que la unitat d'explotació coneguda com la Capçalera del Llobregat sigui reclassificada com a escenari excepcional (semàfor taronja). Tot i això, aquesta mesura no entrarà en vigor fins que es publiqui la resolució del director de l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), cosa que està prevista per a la setmana que ve.



La declaració d'excepcionalitat afectarà 23 municipis de les comarques del Berguedà , Solsonès i Ripollès, amb una població conjunta de 15.323 habitants : Bagà, Borredà, Capolat, Castell de l'Areny, Castellar de n'Hug, Castellar del Riu, Cercs, Fígols, Gisclareny, Gombrèn, Gósol, Guardiola de Berguedà, Guixers, la Coma i la Pedra, la Nou de Berguedà, la Pobla de Lillet, les Lloses, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Sant Llorenç de Morunys, Vallcebre i Vilada.

La comissió també ha tractat la declaració de l'estat d'emergència (semàfor vermell) del municipi de Vallirana (Baix Llobregat) , amb 23.004 habitants, a petició del mateix Ajuntament.

Atès que aquesta localitat es regeix per l'indicador de pluviometria, la decisió s'ha pres arran del baix nivell de les reserves subterrànies. El municipi no està connectat a cap xarxa de proveïment supramunicipal i s'està redactant el projecte per incorporar-lo a la xarxa Ter Llobregat per incrementar així la garantia en el subministrament.

Les altres unitats de les conques internes de Catalunya romandran en el seu estat actual, cosa que significa que, en actualitzar la informació al DOGC, es mantindran 2 àrees en una situació normal, 2 en alerta, 11 en excepcionalitat i 3 en emergència.



MÉS AIGUA DES DEL RIU BESÒS

La sequera greu i llarga que afecta les conques internes de Catalunya des de finals del 2020 està fent necessària la mobilització de nous recursos hídrics, inclosos aquells que fins ara no s'havien considerat aptes per a la potabilització, com és el cas del riu Besòs.

Amb l'objectiu d'incrementar la disponibilitat d'aigua, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a licitació la redacció del projecte bàsic per a la construcció de dues plantes potabilitzadores al tram final del Besòs, concretament a l'àmbit del riu al seu pas per Montcada i Reixac i entre Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs, als àmbits de Mas Rampinyo i Bon Pastor, respectivament. Amb un pressupost de licitació de 120.258 euros, la redacció del projecte bàsic servirà per definir la ubicació de les plantes, les seues característiques, capacitat i tipus de tractament, entre d'altres.

Simultàniament a l'elaboració dels projectes de construcció, l'ACA ha iniciat l'execució de la perforació de dos pous i la realització de tres sondejos de recerca a la part final del riu Besòs.

Aquesta iniciativa, amb un pressupost de 204.592 euros, s'està duent a terme als municipis de Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet. El seu propòsit és establir noves fonts de captació d'aigua en el context de sequera actual. Els treballs s'estimen que duraran uns 3 mesos i inclouran la construcció de dos pous, l'execució de tres sondejos, proves de bombament als pous i anàlisi per caracteritzar l'aigua captada a cada pou.



Abans de l'adjudicació d'aquests treballs, l'ACA ha realitzat una sèrie d'actuacions entre finals de maig i principis de juny a dues zones de la part baixa del riu Besòs, concretament a les zones anomenades “Montcada - Mas Rampinyo” i “Santa Coloma - Bon Pastor". En base a aquests estudis s'han determinat les àrees més favorables per fer aquestes perforacions al·luvials.

La profunditat dels pous oscil·larà entre els 20 i els 25 metres i per extreure l'aigua s'habilitarà una canonada provisional recuperable d'acer de 500 mm de diàmetre.

Per a la futura execució de les dues plantes potabilitzadores es preveu ampliar la xarxa de pous de captació en aquest àmbit per assolir els cabals de disseny que s'estableixin.