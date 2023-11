A la Mediterrània es poden registrar onades de fins a 9 metres. EP

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències ha alertat tota la Península i les Balears per temporal amb precipitacions, vents intensos i fort onatge des de dimecres, 1 de novembre, a la tarda com a conseqüència de l'arribada de la borrasca 'Ciarán'.

D'acord amb les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Protecció Civil avisa per temporal marítim dimecres al nord i nord-oest peninsular i dijous a Galícia, Cantàbric i Mediterrani, on es poden registrar onades de fins a 9 metres; per vents de fins a 110 quilòmetres per hora i precipitacions de 60 litres per metre quadrat a 12 hores.

El vent intens bufarà dimecres en àmplies zones de la meitat nord peninsular i dijous el vent fort afectarà gairebé tota la Península i les Balears, amb ratxes que podrien superar els 100 quilòmetres per hora a les zones més afectades.

Les pluges intenses afectaran dimecres el nord-oest peninsular i dijous tornaran a caure especialment al nord-oest ia l'àrea pirinenca. Així, espera precipitacions de fins a 60 litres per metre quadrat a 12 hores.

Divendres seguirà influint 'Ciarán' que mantindrà una atmosfera inestable i xàfecs que afectaran bona part de la Península i les Balears. A més, podran ser localment forts amb tempesta i calamarsa al terç nord.

El vent seguirà bufant fort divendres, un dia en què es mantindrà el mal estat de la mar sobretot al començament de la jornada, ja que la intensitat anirà disminuint al llarg del dia.

Tot i això, atès el difícil pronòstic d'aquest tipus de fenòmens, Protecció Civil recomana que mantenir-se informat en tot moment de la possible evolució dels canvis meteorològics.

En concret, davant de les pluges intenses aconsella als conductors que disminueixin la velocitat, extremin les precaucions i no s'aturi en zones on pugui discórrer gran quantitat d'aigua. En cas d'haver de viatjar, recomana fer-ho preferentment per carreteres principals i autovies i autopistes.

En cas d'una tempesta sobtada o de pluges intenses, recomana tenir en compte el lloc on s'aparquen els vehicles i recorda que el ràpid ascens del nivell de les aigües pot fer malbé els vehicles aparcats sobre zones inundables i, a més, arrossegar-los, provocant danys a béns aliens i fins i tot obstaculitzar el flux natural del corrent.

En cas que comenci a ploure de manera torrencial aconsella tenir en compte que hi ha risc d'inundació, per la qual cosa demana no travessar amb vehicle ni a peu els trams inundats, perquè es desconeix el que hi pot haver sota l'aigua i insisteix a localitzar-los punts més alts de la zona.

Així, recomana no intentar salvar l'automòbil enmig d'una inundació ia qui es trobi al camp allunyar-se de rius, torrents i zones baixes de vessants i turons, així com no travessar guals inundats i dirigir-se als punts més alts de la zona .

En tot cas, insisteix que el difícil pronòstic dels fenòmens tempestuosos aconsella mantenir-se informat en tot moment de la possible evolució dels canvis meteorològics.

Davant els forts vents, Protecció Civil i Emergències subratlla que convé assegurar portes, finestres i tots aquells objectes que puguin caure a la via pública i allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificacions en construcció o grues que es puguin desprendre.

Així mateix, insisteix que convé no pujar a bastides sense les mesures adequades de protecció i als conductors que extremin les precaucions, especialment a la sortida de túnels, avançaments i encreuament amb vehicles pesants en carreteres de doble sentit així com prestar atenció davant la possible presència d'obstacles a la carretera.

Les recomanacions davant del risc de vents costaners de Protecció Civil insta qui es trobe en zones marítimes a allunyar-se de la platja i d'altres llocs baixos que puguin ser afectats per les elevades marees i onatges que solen generar-se davant la intensitat de vents forts.

Igualment, recomana evitar estacionar els vehicles en zones que es puguin veure afectades per l'onatge perquè recorda que en aquesta situació el mar adquireix condicions extraordinàries i pot arrossegar qui es trobi a les proximitats del mar. Per això, posa èmfasi en la importància de no posar en risc la vida davant les imatges espectaculars del fort onatge.