Ple municipal a l'Ajuntament de Lleida / Arxiu

Els impostos són aquesta partida econòmica que han de pagar els ciutadans a les administracions públiques per atendre les despeses públiques. Cada localitat fixa els seus, però nombrosos municipis catalans estan aprovant ordenances per a l'any 2024 que inclouen un increment de la càrrega fiscal.

Els motius són molt diversos: des de l'increment generalitzat dels preus, que també afecta les administracions locals, fins a la manca de finançament històric, passant per la necessitat adaptar-se a regulacions de nivell superior. El problema és que la resta de ciutadans també s'estan enfrontant als efectes de la inflació.

AUGMENT D'IMPOSTOS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Mentre que a Barcelona no s'ha arribat a un acord per a l'aprovació de les noves ordenances fiscals, cosa que significa que les actuals seguiran vigents a partir de l'1 de gener, a l'àrea metropolitana l'Hospitalet ha donat el vistiplau a un augment del 3 % a l'IBI , que és l'impost més significatiu per als ajuntaments.

Pel que fa a altres localitats, Castelldefels i Gavà experimentaran un increment del 9%, mentre que a Cornellà i Sant Boi serà del 7%, i al Prat , del 10%. Al nord de la capital, la situació és una mica més continguda, ja que Badalona ha decidit mantenir congelat l'IBI, tot i que la resta de taxes augmentaran un 2,5%. D'altra banda, a Santa Coloma de Gramenet , l'increment de l'IBI, que es podrà abonar en tres terminis, i la resta d'impostos se situaran al voltant del 5%.

A la regió del Vallès , a Rubí , l'IBI pujarà un 12%, ia Cerdanyola , un 11,6%. Mataró veurà un increment del 3,5%, mentre que a l' Alt Maresme , els alcaldes de deu municipis han expressat la seva preocupació per l'augment obligat de les finances municipals, que oscil·la entre el 5% i el 7%, a causa del “desequilibri econòmic" que afecta els ajuntaments.

TARRAGONA I GIRONA TAMPOC ES LLIUREN



La situació és semblant quan ens allunyem de Barcelona. El proper any, es preveu un increment generalitzat d'impostos al Camp de Tarragona , a alguns municipis de la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre.

L'alcalde de Tarragona , Rubén Viñuales, ha comunicat que el consistori que dirigeix es troba en una situació propera a la “bancarrota”. En aquest municipi, l'IBI augmentarà un 7,5% i les tarifes de les terrasses pujaran un 20%. Per la seva banda, a Reus s'espera un augment del 12,5% a l'IBI, ia Cambrils, un 9,5%.

A Girona , l'IBI experimentarà un increment del 3,6%. Lloret de Mar , amb un augment de l'11,5%, i Platja d'Aro , amb un 13%, es destaquen com alguns dels municipis on aquest impost augmentarà significativament.

LLEIDA, L'ÚNICA EXCEPCIÓ DE LES QUATRE PROVÍNCIES CATALANES

Lleida es presenta com una excepció, ja que s'hi preveu una disminució del 2% a l'IBI , encara que al voltant de quinze taxes experimentaran un augment del 5,8%. A diverses capitals de comarca a la regió de Ponent, encara no s'han aprovat les noves ordenances fiscals.

Tàrrega , que sí que ha avançat en aquest procés, ha optat per mantenir congelada la majoria de les seves taxes, mentre que la Seu d'Urgell ha augmentat l'IBI en un 3,5%. Per part seva, l' Ajuntament de Vielha e Mijaran ha aprovat una actualització general del 14,9%.

UN FINANÇAMENT DEFICITARI

Aquest increment de l'impost es deu bàsicament al desequilibri a l'estructura financera. Mentre que l'Estat és el receptor de la majoria dels ingressos, les comunitats es queden després gran part del pressupost, i la partida que queda per als ajuntaments acaba sent residual. D'aquesta manera, els consistoris no es poden fer càrrec de tots els serveis que han d'aportar a la ciutadania.

També cal tenir en compte que el context econòmic inflacionista és generalitzat i també afecta els ajuntaments. Tot això sense comptar que la sentència de la plusvàlua els ha obligat a tornar una partida econòmica amb què ja comptaven i que afecta directament les arques municipals.

Per tant, els ciutadans seran els que acabin sufragant el dèficit econòmic dels consistoris.