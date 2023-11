Foto d'arxiu del Pirineu

El primer temporal fort de la tardor ha deixat aquest dijous una acumulació de fins a 100 litres per metre quadrat i gruixos de neu de fins a vuit centímetres a la regió del Pirineu . A més, al llarg del dia es van experimentar intenses ràfegues de vent que van superar la velocitat de 100 quilòmetres per hora, cosa que va resultar en la caiguda d'arbres a la ciutat de Lleida.

També es van destacar els registres de 50,4 litres al Pont, 49,6 a Boí, 47 a Espot i 41,2 a Sort, segons les dades proporcionades per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ( CHE ) i el Servei Meteorològic de Catalunya ( Meteocat ), que van provocar un augment en el cabal dels rius. A la ciutat de Lleida, es va registrar una breu tempesta de calamarsa al migdia.



D'altra banda, a elevades altituds del Pirineu, la neu va pintar de blanc el paisatge i va deixar un gruix de fins a 8 centímetres en llocs com Lac Redon, a la Val d'Aran, i al port de la Bonaigua. A més, es van registrar acumulacions de 5 centímetres a Salòria, a la regió de Pallars Sobirà, així com 4 centímetres a Espot i 4 centímetres més a Boí.

Aquest divendres s'anticipen noves nevades i pluges a les zones de muntanya. De fet, les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i les pistes a Andorra estan a punt per iniciar la temporada que ve d'esquí la setmana que ve.

La tempesta Ciarán també va comportar un marcat descens en les temperatures. A Boí, els termòmetres van caure fins als 7 graus sota zero, establint així el rècord de la jornada com la temperatura més gèlida a tot Catalunya.

El van seguir llocs com Saloria, amb -6,3 graus; el port de la Bonaigua, amb -5,9; Sasseuva, a la Val d'Aran, amb -5,7; Certascan, al Pallars Sobirà, i Espot, tots dos amb -5,6; i Lac Redon, amb -5,5. Les regions planes també van experimentar descensos tèrmics, com a Cervera, on la temperatura mínima es va situar en 7,1 graus, ia Tàrrega, que va registrar 8,1 graus. D'altra banda, a ciutats com Lleida, Mollerussa i les Borges Blanques, les temperatures més baixes van vorejar els 9 graus.

Respecte als forts vents d'ahir, a Lac Redon les ràfegues van arribar a velocitats de fins a 115,2 quilòmetres per hora, mentre que a Alguaire van arribar als 107,6 quilòmetres per hora. A les àrees planes, es van destacar els vents de 96,5 quilòmetres per hora registrats a Castellnou de Seana. Aquestes intenses ràfegues, que van afectar tot Espanya, van portar a imposar restriccions temporals de velocitat a la línia de tren d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, específicament en un tram d'Aragó, cosa que va resultar en retards de fins a 20 minuts en alguns trens.