La situació inclou alertes vermelles al nord peninsular i assenyala la importància de prendre precaucions davant dels possibles impactes. EP

La borrasca 'Domingos' posarà aquest diumenge, 5 de novembre, en risc per vent i onatge a Catalunya i 13 comunitats autònomes més, amb alerta vermella al nord peninsular, segons el pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, Astúries, Galícia, Cantàbria i el País Basc estaran en risc extrem (vermell) per fenòmens costaners amb onades d'entre 8 i 11 metres, mentre que les illes Canàries estaran en risc important (taronja), de menor nivell, per aquesta mateixa raó . Punts d'Andalusia, Illes Balears, Catalunya i la Regió de Múrcia estaran també en risc (groc) per onatge.

El vent, per la seva banda, activarà els avisos grocs a Andalusia, Aragó, Illes Balears, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Regió de Múrcia, La Rioja i el País Valencià amb ratxes que podrien arribar fins als 90 quilòmetres per hora o fins i tot els 100, com seria en el cas de Galícia, que també estarà afectada per la pluja amb alerta groga.

En general, aquest diumenge predominaran els cels ennuvolats al Pirineu , vessant cantàbric i meitat nord del vessant atlàntic, amb precipitacions afectant el Pirineu central, Galícia, oest de Castella i Lleó, Cantàbric oriental i Estret.

Les precipitacions seran més intenses a l'oest de Galícia, on vindran acompanyades de tempestes ocasionals, sense descartar la calamarsa, i podrien arribar a ser localment persistents, segons ha detallat l'AEMET.

No es descarten precipitacions a la resta dels vessants atlàntic i cantàbric, encara que en general de forma feble, dispersa i ocasional. A més, excepte als Pirineus, no s'espera que afectin la resta del terç aquest peninsular ni les Balears, amb cels poc ennuvolats en general.

La cota de neu se situarà als 1.600/2.000 metres als Pirineus, a 1.700/2.000 a la Ibèrica nord i sistema Central, i 1.400/1.600 a la serralada Cantàbrica.

Respecte a les temperatures, augmentaran al nord-est peninsular i Balears, es mantindran sense canvis a les Canàries i baixaran a la resta del país, de forma més acusada al terç oest. Així mateix, s'esperen gelades als Pirineus, sense descartar-les feble i aïlladament a la resta de sistemes muntanyosos.

Els vents generalitzats de l'oest i sud-oest arribaran a ser forts en litorals, especialment al nord de Galícia i Cantàbric, mentre que a la resta tendiran a amainar al final del dia. En aquest context, es preveuen cops molt forts en àmplies zones del terç nord peninsular, interiors del terç est, Balears i litorals del sud-est.