L'accident també va deixar el conductor i la passatgera davantera ferits menys greus, i van ser traslladats a hospitals locals. EP

La passatgera posterior d'un cotxe ha mort aquest diumenge després que el vehicle on viatjava sortís de la via i caigués per un desnivell de sis metres a la C-16 a l'altura de Puig-reig (Barcelona).

Després de l'accident, del qual ara se n'investiguen les causes, el vehicle ha quedat bolcat en un camí secundari, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

El conductor i la passatgera del davant del cotxe han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Berga (Barcelona) ia l'Hospital d'Althaia de Manresa (Barcelona), respectivament.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 05.26 hores i han activat diverses de les patrulles, així com tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres més del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima mortal són 129 les persones que han mort en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest 2023, segons dades provisionals de l'SCT.