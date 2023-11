Com a novetat, aquest any s'enviarà també una alerta als telèfons mòbils, juntament amb el so de les sirenes, a diversos municipis. Gencat

Dins dels plans de Protecció Civil per a emergències químiques a Catalunya (PLASEQCAT i PLASEQTA), aquest any es duran a terme les proves de sirenes de risc químic amb l'objectiu de verificar-ne el funcionament correcte i familiaritzar la població amb el seu so. La iniciativa cerca recordar la importància del confinament com a mesura d'autoprotecció en cas d'un accident químic a Barcelona, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental.

Gencat

A diferents municipis, incloent-hi aquells als sectors químics del Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental, les sirenes s'activaran el proper dimecres 15 de novembre de 2023 a les 11:00 h. En una novetat per a aquest any, a més del so de la sirena, la població rebrà una alerta als seus telèfons mòbils.

En aquests llocs, com a Abrera, on hi ha instal·lades dues sirenes de risc químic, ubicades al nucli urbà (Parc de l'Església) i al barri de les Carpes, se sentiran tres senyals d'un minut de durada, separats per silencis de cinc segons, a les 11.00 h del dimecres 15 de novembre, marcant l'inici de la prova. Deu minuts després, a les 11.10 h, un senyal continu de trenta segons indicarà la conclusió de la prova. Aquest any, la població també rebrà una alerta als seus mòbils com a mesura addicional.

Les sirenes de risc químic són el sistema d'avís a la ciutadania previst als plans de protecció civil per a emergències químiques, alertant ràpidament sobre l'existència d'un accident en una indústria o instal·lació que pugui afectar la població. A més de les sirenes, s'enviarà una alerta als telèfons mòbils.

El so de confinament d'una sirena de risc químic consta de tres senyals d'un minut de durada separats per silencis de cinc segons.

Gencat

El final d'alarma és un senyal de 30 segons de durada.

Gencat

En cas de participació, es recorda practicar les mesures d'autoprotecció en cas d'emergència per risc químic, com tancar-se a casa o a l'edifici més proper, aturar els sistemes de climatització, no anar a buscar els nens a l'escola, informar-se'n a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació, i no sortir fins que ho indiquin les autoritats o se'n senti el senyal de final de l'alerta. En cas d'emergència, s'insta a trucar al 112 o contactar amb la Policia Local corresponent. La prova es durà a terme als sectors químics del Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental el proper 15 de novembre de 2023 a les 11:00 h.