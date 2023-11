Foto darxiu dun mercat nadalenc / Freepik

Tot i que estem al novembre, el Nadal és a tocar. És fàcil veure-ho, ja que els llums ja són al capdamunt de la majoria de ciutats, esperant que arribi el desembre per encendre's, les principals marques ja comencen a fer el seu anunci nadalenc, algun rètol ja comença a tenir un Pare Noel o els Reis Mags dibuixats en ell... Vaja, que els amants d'aquest període ja comencen a fregar-se les mans.

És per això que CatalunyPress et porta aquí els sis millors mercats nadalencs perquè vagis anotant al teu calendari quan s'inauguren i quines activitats hi pots trobar.

Fira Santa Llucia de Barcelona

Aquesta mítica fira a la capital catalana arrencarà el 24 de novembre i finalitzarà el 23 de desembre, i el seu horari és de 10.00 hores del matí a 21.00 hores de la nit, tant laborables com festius.

Foto: Ajuntament de Barcelona

Ubicat davant de la Catedral de Barcelona, la Fira de Santa Llúcia és una de les festivitats més estimades a la ciutat, destacant-se per la gran varietat de productes artesanals i elements tradicionals de les festivitats nadalenques que s'hi poden trobar. Aquesta fira ha deixat una empremta significativa a la cultura catalana, i dues figures notables que la van recolzar van ser l'aristòcrata Rafael Amat, conegut com el baró de Maldà, i el conegut folklorista Joan Amades.



Els llocs es divideixen en quatre sectors principals. Al primer, dedicat als pessebres i figures (com el caganer), s'ofereixen elements que complementen l'escenari del pessebre, com ara cistells, figures, espelmes i decoració nadalenca. A la secció de verd i vegetació, els visitants poden trobar arbres tant naturals com artificials, així com molsa, tions, suro, branques d'eucaliptus i altres elements relacionats amb la vegetació.

El sector d'artesania acull una àmplia varietat de productes fets a mà, que inclouen roba, joieria, objectes de decoració i regals, així com una àmplia gamma d'articles artesanals. Finalment, al sector musical, els visitants tenen a la seva disposició zambombes, panderetes i altres instruments tradicionals de la temporada nadalenca.



Fira Nadal Port Vell

Aquesta fira s'ubica davant del port de Barcelona i obrirà des del 5 de desembre a les 17.00 hores fins al 7 de gener. El seu horari habitual serà d'11.00 hores del matí fins a les 22.30 hores. Els dies 25 i 31 de desembre i 6 de gener s'obrirà de 16.00 hores a 23.00 hores.

Fira Nadal al Port Vell / Nadal al Port

Ubicat a la plaça del Portal de la Pau, als peus de la Rambla de Barcelona, aquest mercat nadalenc ofereix elements habituals del Nadal, com ara articles de decoració, parades d'artesania, arbres nadalencs, pessebres, a més de poder tastar dolços típics.

Una de les parts més característiques és el gran arbre de Nadal il·luminat amb més de 30 metres de llums led i el pessebre flotant realitzat en fil d'alumini il·luminat.

Fira Nadal a Caldes de Montbui

Aquesta fira se situa a la plaça de la Font del Lleó i els seus carrers confrontants, i estarà actiu des del 5 fins al 10 de desembre. La seva inauguració serà a les 18:00 hores, on es farà la tradicional Encesa de l'olla de brou.

Fira Nadal a Caldes de Montbui / Festa Catalunya

Cal tenir en compte que el fet més característic d'aquest mercat nadalenc és que serveixen brou a l'olla més gran de Catalunya, amb un diàmetre de 1,5 metres i una capacitat per a 1.600 litres. Aquest any està previst que reparteixin 30.000 racions de brou termal, 2.000 racions de llenties i 4.000 racions de carn d'olla.

A més, també s'hi ofereixen productes nadalencs, d'alimentació, antiguitats, etc.

Fira Nadal a Vic

Aquesta fira s'ubica a la plaça Major de Vic i estarà vigent des del 6 de desembre fins al 4 de gener, amb horari des de les 10.00 hores del matí fins a les 21.00 hores. Els dies 9, 16 i 23 de desembre, i 2 de gener estarà des de les 17.00 hores fins a les 21.00 hores.

Fira Nadal a Vic / Circ de la Cultura

La Fira reuneix més de 30 expositors que ofereixen una àmplia gamma de productes acuradament elaborats a mà. Entre els articles disponibles hi ha encens i espelmes aromàtiques, roba i accessoris de moda, pintures artístiques, titelles, joieria, vidre bufat, peces de fusta, articles de cuir i ceràmica, entre d'altres.

Aquesta fira comença coincidint amb el pont de la Puríssima i, posteriorment, es reinstal·la per celebrar les festivitats nadalenques.

Fira del Gall de Vilafranca del Penedès

Aquesta fira se situa al Parc de Sant Julià i se celebrarà tan sols dos dies, del 16 al 17 de desembre. La Fira del Gall de Vilafranca del Penedès és un mercat tradicional d'aus on la gastronomia i els vins tenen un paper fonamental.

Fira del Gall a Vilafranca del Penedès / Fires Catalanes

Des de l'Edat Mitjana, aquesta fira ha estat un lloc on els visitants poden adquirir i gaudir d'un plat destacat: el Gall del Penedès, un gall autòcton que és altament valorat tant per la qualitat de la seva carn com per la seva aparença.



La Fira del Gall presenta una programació festiva composta per diversos esdeveniments i es duu a terme durant el cap de setmana anterior a les festivitats nadalenques. En l'actualitat, aquesta fira és una de les activitats més destacades i, en concordança amb la Festa Major, és la que atrau un nombre més gran de visitants.

Fira del Pessebre d'Olot

Aquesta fira se situa a la plaça d'Esteve Ferrer i la plaça del Carme i es podrà visitar del 8 al 10 de desembre.

Fira del Pessebre d'Olot / Festa Catalunya

A la plaça d'Esteve Ferrer, hi ha casetes de fusta on hàbils artesans pessebristes presenten les seves escultures. Mentrestant, a la plaça Major, com és costum, hi haurà productes del mercat de Nadal Km. 0: un lloc on trobaràs els millors obsequis per a aquesta temporada nadalenca, elaborats per artesans i productors de la Garrotxa. Aquí hi ha productes molt variats, des de mel, joieria, moda i productes de blat sarraí fins a cosmètics naturals, entre moltes altres opcions.

A la plaça del Carme, hi ha tradicionals parades plenes d'articles nadalencs, com 'tiós', arbres de Nadal i figuretes de pessebre, juntament amb una variada gamma de productes artesanals, tant comestibles com no comestibles, tots confeccionats a mà.