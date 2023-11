Foto: Aigües de Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha donat llum verda al préstec de 4,8 milions d'euros a l'empresa municipal Aigües de Manresa (AMSA), mitjançant Cajamar Caja Rural. Aquest no és el primer, ja que el consistori va aprovar un préstec de 3,5 milions d'euros al febrer.

El deute global de la companyia supera els 18 milions d'euros, i no hi ha previsió de que es redueixi gaire en els pròxims exercicis, ja que AMSA ha de fer importants inversions per modernitzar els serveis d'abastiment i de sanejament que té encomanats.

L'empresa, que està presidida per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha volgut expandir la seva gestió d'aigua a 17 municipis del Bages, el Moianès i l'Anoia, a més de la Mancomunitat de Municipis del Bages, per la qual cosa no pot abarcar tota la línia de negoci adquirida mitjançant adjudicacions directes.

Aquesta manera de crèixer ha estat denunciada davan el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic mentre les butxaques dels veïns de Manresa financien els serveis de 17 municipis més.

CRÍTIQUES DES DELS BOMBERS PER LA MANCA DE PRESSIÓ DE LA XARXA D'HIDRANTS

Les crítiques a AMSA venen també des del cos de Bombers de Manresa. Fa un any, van enviar una carta oberta carregant durament contra la companyia per la situació de precarietat en què es troben. "La xarxa d'hidrants que ens permet omplir els camions d'aigua no té pressió", explicaven. L'obligació de què les boques d'incendi tinguin suficient pressió rau en la companyia manresana.

