Una dona embarassada. Foto: Europa Press

Des de fa 5 anys, Granollers dona suport a dones embarassades en situació de vulnerabilitat social amb el programa NIU. Ara, aquesta iniciativa ha estat reconeguda pel Departament de Drets Socials de la Generalitat amb el 1r Premi d’Innovació de serveis socials 2023 que té una dotació econòmica de 12.000 euros. Aquests guardons tenen com a objectiu reconèixer accions, treballs, innovacions i recerques que tractin els serveis socials o proposin reflexions i actuacions a fi de millorar el Sistema Català de Serveis Socials i adaptar-lo a una població catalana en profunda transformació.

El programa NIU proporciona un acompanyament especial a dones embarassades en situació de risc social per garantir un bon seguiment de l’embaràs i fins al primer any de vida del nadó. Això és possible gràcies al treball conjunt entre les unitats de treball social sanitari i de serveis socials bàsics de la ciutat que detecten, diagnostiquen i deriven les mares participants, així com el treball de les educadores de l’espai grupal setmanal en què es troben les participants i el suport individual proporcionat per la treballadora familiar als domicilis i durant els acompanyaments.

Aquest programa que ofereix suport individual, grupal i combinat ja ha atès 75 dones i els seus nadons en 5 anys. Les dones ateses tenen condicions materials escasses, poca implicació de la parella i manca d’una xarxa de suport durant l’embaràs. A més, algunes d'elles han patit violència masclista o presenten problemàtiques relacionades amb la salut física o mental.

L’IMPACTE

Les participants valoren positivament que el programa NIU els ha permès augmentar la seva xarxa de relacions i de suports, tenir un major coneixement dels recursos de l'entorn i accedir a recursos per cobrir necessitats relacionades amb l'embaràs i la criança. A més, les participants han adquirit més habilitats per a la cura dels nadons, han pogut accedir a un assessorament jurídic de la seva situació si els ha calgut i han valorat favorablement la derivació a serveis especialitzats. Altres aspectes rellevants assolits per aquestes gestants i mares a través del suport del programa han estat: la millora en el control de l’embaràs, les que ho requerien, i la millora en el seguiment de malalties orgàniques i mentals prèvies.

A més de la xarxa entre les participants, el programa ha consolidat la xarxa entre els i les professionals socials i sanitàries d'atenció primària que hi participen, afavorint la creació i posada en marxa d'un nou circuit d’Abordatge del Risc Prenatal que ha comptat també amb les treballadores socials de l’Hospital de Granollers.