Foto: Ajuntament de Sitges

L’antic Patronat d’Acció Social, al carrer de les Parellades, començarà en breu les obres per transformar-se en un nou equipament cultural de Sitges. L’edifici és propietat de l’Ajuntament, que ja ha adjudicat les obres a l’empresa guanyadora de la licitació. El calendari dels treballs marca que a la tardor del 2024 ja podria estar acabat, de manera que Sitges podria tornar a tenir una llibreria l’any que ve.

Després d’un procés participatiu i d’haver detectat que Sitges no té cap establiment que es dediqui plenament a ser llibreria, l’Ajuntament ha decidit tirar endavant aquesta activitat a l’antic Patronat. A més, però, l’obra contempla més possibilitats per aquest local. Com explica el regidor d’Obres de l’Ajuntament de Sitges, Jaume Monasterio Miró, “la planta baixa serà llibreria amb una sortida exterior al darrere, però al primer pis hi podrà haver activitats culturals de petit format, que podrien anar des de presentacions de llibres fins a assajos de corals”.

L’Ajuntament encara ha de perfilar quina fórmula utilitza per gestionar la llibreria, però els treballs de construcció ja contemplen que s’hi actuarà durant 9 mesos. Per tant, a la pròxima tardor ja es podria disposar de l’espai de l’Antic Patronat.