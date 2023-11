Foto: Ajuntament d'Olot

El Mercat Municipal d’Olot ha commemorat el seu 9è aniversari aquest passat dimarts. Per celebrar aquesta efemèride, l’Associació de Placers del Mercat ha organitzat una bufada d’espelmes conjunta entre tots els placers i oberta a la ciutadania.

Com és habitual, l’acte s’ha portat a terme a l’exterior del Mercat d’Olot per compartir aquesta celebració amb tots els veïns i veïnes així com els usuaris i usuàries de la Plaça Mercat. Aquest acte arriba després d’un any replet de novetats i creixement.

En concret, aquest 2023 la Plaça s'ha expandit incorporant la parada La Granja de la Fageda, enriquint encara més la varietat de productes disponibles i oferint als visitants una àmplia i diversa oferta de qualitat. A més, es tracta d’una parada que promou la inclusió, ja que ofereix una opció laboral a persones en situació de vulnerabilitat.

Paral·lelament, durant el darrer any l'espai gastronòmic conegut com a Aula Tast, ha demostrat ser un punt d'interès significatiu. Obert a associacions, institucions, particulars i autònoms, l’aula ha estat escenari de tallers, activitats i xerrades relacionades amb la cuina i el món gastronòmic així com durant tot l’estiu s’hi han portat a terme tallers per a infants i joves. Una oferta que es vol mantenir de cara al 2024.

De la mateixa manera, durant tot l’any el mercat porta a terme una campanya de promoció local on els clients que adquireixin els seus productes frescos a les parades poden menjar-los a l’instant portant-los al restaurant La Vinoteca, qui s’encarrega de preparar-los i cuinar-los. A més, si ho fan abans del proper 17 de desembre poden participar en un sorteig i emportar-se un vol en globus gratuït.

En la seva vessant social, el Mercat també ha participat activament en causes solidàries com la campanya de donació de sang del Banc de Sang, la cursa de la cabra gestionada per la mateixa Associació de Placers o oferint sortejos de lots de productes frescos, entre altres.

MIRANT AL FUTUR: SOSTENIBILITAT I CREIXEMENT CONTINU

De cara a aquest 2024, la Plaça Mercat d’Olot treballa amb la voluntat de potenciar la sostenibilitat, el servei personalitzat i la millora contínua.

Per això, per disposar d’una experiència de compra més eficient, propera i personalitzada, el Mercat d'Olot disposarà ben aviat d’un conjunt de taquilles intel·ligents on els clients i clientes podran recollir les seves comandes en qualsevol moment del dia, els 365 dies de l’any.

Es tracta de l’aplicatiu Click & Collect que proporciona una recollida més còmode i ràpida. Les taquilles, habilitades amb sistemes que permetran mantenir la temperatura dels productes (tant freds com calents) permetran que qualsevol persona pugui fer la seva comanda al Mercat i recollir-la a l’hora del dia que li sigui més viable.

Paral·lelament, amb l'objectiu de millorar l'eficiència operativa i optimitzar els recursos, el Mercat d'Olot portarà a terme la centralització de la instal·lació de fred industrial. Aquest projecte que es portarà a terme durant el primer trimestre de 2024 permetrà millorar la logística interna del mercat, contribuint a reduir el consum energètic i potenciant la sostenibilitat de l’espai.

Continuant amb aquesta línia i voluntat de promoure la sostenibilitat i reduir el malbaratament alimentari, aquest 2024 es vol posar en marxa el projecte de valorització Merma. Aquesta iniciativa té com a objectiu reduir els residus mitjançant la identificació i aprofitament de productes alimentaris aptes per al consum. La promoció d'aquest projecte no només contribuirà a la sostenibilitat, sinó que també segueix la voluntat del Mercat d’apostar per polítiques comercials més responsables.