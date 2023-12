Les autoritats adverteixen la població sobre les condicions climàtiques adverses que podrien afectar aquestes províncies. EP

Les precipitacions aniran remetent aquest dissabte al nord de la Península d'oest a est i la jornada tindrà un temps més estable que aquests últims dies, encara que bufaran vents forts a l'Empordà, el Baix Ebre i les Balears, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que ha avisat sis províncies per vents, fenòmens costaners o nevades a cotes no gaire altes.

En concret, ha avisat per risc important (taronja) Girona, on bufarà vent del nord i del nord-oest de 55 a 70 quilòmetres per hora i onades de 3 a 4 metres. A més a més, tindran avís groc a Lleida, on l'AEMET espera que s'acumulin uns cinc centímetres de neu en 24 hores a partir de 1.400 metres.

També tindran avís (groc) per vents de fins a 70 o 80 quilòmetres per hora a Tarragona i Castelló i per fenòmens costaners a les Balears, Girona i Biscaia.

En general, la situació a la Península i les Balears tendirà a estabilitzar-se i passaran a predominar les altes pressions, amb cels poc ennuvolats a la meitat peninsular.

Tot i això, a l'extrem nord s'esperen cels ennuvolats i precipitacions, que aniran remetent d'oest a aquest i tendiran a obrir-se clars. De tota manera, no es descarta precipitacions, encara que més febles i disperses en altres zones del terç nord peninsular i les Balears.

Les precipitacions seran en forma de neu a partir de 1.000 o 1.200 metres a la meitat nord peninsular, encara que a Pirineus la cota de neu podrà baixar fins als 600 o 900 metres. També serà probable que es formin boires o boires a zones de muntanya de la meitat nord, a l'interior de Galícia ia les zones de muntanya del sud-est peninsular.

A les Canàries s'esperen intervals ennuvolats i probables precipitacions a les illes muntanyenques i no es descarten a la resta.

Les temperatures mínimes baixaran de forma acusada i generalitzada i també ho faran les màximes, excepte al nord-oest. El descens més acusat es produirà a l'àrea mediterrània i als Pirineus.

Les gelades es repetiran a muntanya i s'estendran a gran part de l'altiplà Nord, est de l'altiplà Sud, muntanyes del sud-est i depressions del nord-est, sense descartar zones planes limítrofes. També és probable que arribin a ser localment forts a la zona dels Pirineus.

Finalment, bufaran els vents del nord-est a la meitat est peninsular ia les Balears i s'esperen intervals i les Balears, amb intervals de fort a l'Empordà, sota l'Ebre i les Balears. Fluxos variables, predominant la component oest, a la meitat oest peninsular. A les Canàries vents de component est.