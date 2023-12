Foto: Ajuntament de Sitges

Sitges arribarà fins els 10 punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics en el primer trimestre del 2024, un cop licitada la gestió i l’obra de 7 nous punts. Amb aquesta mesura, l’Ajuntament vol impulsar l’ús del vehicle elèctric ja que es disposarà d’una xarxa més àmplia i distribuïda pel municipi.

Els nous punts de recàrrega està previst que s’instal·lin a l’Avinguda Camí Pla, 5 (Mas Alba); Carrer de la Devesa, 1; Carrer de Samuel Barrachina S/N (Policia local); C/ Ramon de Dalmases, 7 (Escola Maria Ossó); dos al Carrer Víctor Balaguer, 1 (Can Robert) i Passeig Marítim de les Botigues, 12-14 (Les Botigues de Sitges). Els punts de les Botigues ja tenen subministrament elèctric i el que es posarà vora la comissaria de la Policia local substituirà el que ja hi ha actualment. Aquestes instal·lacions s’afegiran a les que ja hi ha al Passeig marítim i a Can Robert.

En tots els casos, es tracta de punts de recàrrega semiràpida de 22KW que permeten una autonomia del vehicle de 100 km després d’estar connectats al fluid elèctric entre 1 i 3 hores.

En total, Sitges disposarà de 8 llocs diferents on connectar el vehicle elèctric. A la zona de l’aparcament de Can Robert és on més n’hi haurà, amb 4 punts que podran donar servei a 8 cotxes. La resta d’ubicacions tenen un dispositiu que pot donar servei a dos vehicles, de manera que la cobertura global seria per 20 cotxes.

La regidora de Transició energètica, Carme Gasulla Blanco, remarca que “la crisi climàtica reclama abandonar els combustibles fòssils i apostar per a l’electrificació en els vehicles” i afegeix que “al costat d’això, continuem reivindicant un transport públic de qualitat sobretot per a les persones que cada dia surten de Sitges per anar a treballar a Barcelona o a d’altres municipis”.