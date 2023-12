L'actuació dels Bombers després de l'epiosodi del 2 de desembre. Foto: Aj. de Calella

El passat dissabte 2 de desembre la policia de Calella va arrestar 3 individus per provocar, presumptament, l'incendi del carrer Sant Jaume i atacar agents de l'autoritat amb bats de beisbol i objectes punxants.

Aquest, no obstant, no és un fet aïllat en aquesta localitat del Maresme; i és que segons va explicar l'alcalde del municipi, Marc Buch (Junts), tenen controlats com els responsables de molts dels delictes que s'han comès aquest any al poble.

"Són 11 persones, que acumulen entre elles més de 260 detencions, més de 50 en els últims 6 mesos . Ens estan alterant moltíssim la convivència, provoquen inseguretat a casa i el que hem de fer com a ajuntament és denunciar-ho", apunta l'edil.

Buch assegura que té "una comunicació excel·lent" amb els Mossos d'Esquadra , però ha dit que "disposem de pocs efectius (policials) a la zona".

L'alcalde ho considera "una situació complexa", però assegura que "no podem parar fins que aquestes 11 persones no estiguin al carrer, sinó que estiguin al lloc que els correspon, que és la presó".

REACCIONS DE L'OPOSICIÓ

Les paraules de Buch van tenir la seva resposta als grups representats al Ple municipal. El republicà Xavier Ponsdomènech va voler deixar clar que “no jugarem a fer política amb un assumpte com la seguretat”.

Per part seva, els municipalistes d'Estimem Calella es van alinear amb l'alcalde, demanant més efectius dels Mossos "perquè la seva situació fa que sigui atractiva per a actes delinqüencials".

Sebastián Tejada, dels comuns, ha apuntat que "l'operatiu per treure'ls de la circulació no solucionaria res, perquè no s'ataca el problema de base", i ha assegurat que cal "atenció a l'educació i la pobresa".

El punt de vista de la CUP, fet públic pel portaveu, Albert Comas, és que "amb les dades reals la xifra d'actes delinqüencials és similar a anys anteriors". El representant dels anticapitalistes va dir que n'hi ha, però no "al nivell d'alarmisme que hem sentit".