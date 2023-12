Ancià en una residència - FACUA

FACUA Catalunya ha emès un comunicat exigint al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya una alternativa provisional per als usuaris de l'única residència de gent gran pública que hi ha a Reus després de contemplar-se el tancament definitiu pel mal estat de l'edifici on es troba.

Si bé l'associació defensa com a màxima prioritat garantir la seguretat dels residents i treballadors, és deure de l'administració prestar uns serveis públics de qualitat, per la qual cosa resulta totalment inacceptable el desemparament a què es veuen abocats els usuaris i els familiars d'aquesta residència davant la manca d'alternatives públiques a prop de Reus.

Com que és públic i notori el mal estat en què es troben les instal·lacions des de fa anys, no es pot considerar que es tracti d'un succés imprevisible o sobrevingut. Per això, la Generalitat de Catalunya ha d'actuar amb la màxima diligència possible en la planificació i el manteniment dels serveis públics per minimitzar l'impacte que pot suposar el tancament d'aquestes instal·lacions.

Deixació de funcions de ladministració

La manca de recursos i infraestructures de servei públic genera un greu perjudici per a la ciutadania, ja que es veu obligada a recórrer al sector privat si requereix els serveis d'una residència.

Per això, FACUA Catalunya considera que hi ha un clar desistiment de funcions per part de l'administració, apostant per una privatització encoberta en lloc de fomentar uns serveis socials públics i de qualitat.

L'associació considera que amb aquesta decisió s'està vulnerant la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, que a l'article 2.3. estableix que "els serveis socials de titularitat pública garanteixen l´existència i el desenvolupament de les accions bàsiques, així com l´equitat territorial, que contribueixen a la justícia i al benestar socials".

Així mateix, l'article 24 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, reconeix a totes les persones el dret a accedir en condicions d'igualtat a les prestacions de la xarxa de serveis socials de responsabilitat pública.

A més, és competència del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l'article 29 de Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, "crear, mantenir, avaluar i gestionar els centres, serveis, recursos, equipaments, projectes i programes relatius als serveis socials especialitzats".

Per tot això, FACUA Catalunya reclama una alternativa provisional als afectats que no els obligui a desplaçar-se a altres municipis. Alhora, demana que a mitjà termini es doni una solució definitiva amb la construcció d'una nova residència pública que garanteixi una atenció de qualitat per als veïns de Reus.