La Regidoria de Seguretat Ciutadana de Begur ha obert diligències per denunciar les persones responsables de la mort de diversos gats. L'ús de raticides o altres substàncies tòxiques cap a aquests animals pot comportar sancions econòmiques significatives, fins a 200.000 euros, i fins i tot penes de presó.

Menjadora de gats a Begur - Aj. de Begur

Progat Begur ha emès un comunicat urgent després de trobar raticida, una substància mortal per als gats, en zones on hi ha les menjadores dels gats salvatges. L'Ajuntament denuncia que aquests fets, que no només constitueixen un perill públic sinó també un delicte, generen preocupació per a tota la comunitat, especialment després de trobar els cossos de gats morts sense evidències de violència ni atropellament, indicant la possibilitat que hagin estat enverinats .

Davant l'alerta de l'entitat begurenca en defensa dels animals, la Regidoria de Seguretat Ciutadana ha anunciat que prendrà accions pertinents davant d'aquesta situació. En aquest sentit, ha iniciat les diligències per investigar els incidents i denunciar les persones responsables.

El consistori no tolera aquests actes de crueltat cap als animals i declara una política de tolerància zero cap al maltractament animal. L'Ajuntament recorda a la població que els gats silvestres i les colònies controlades estan protegits per la Llei Estatal de Benestar Animal. L'ús de raticides o altres substàncies tòxiques cap a aquests animals pot comportar sancions econòmiques significatives, fins a 200.000 euros, i fins i tot penes de presó.

Es fa una crida a la col·laboració ciutadana per informar sobre qualsevol incident relacionat amb l'enverinament de gats a la Regidoria de Seguretat Ciutadana, al telèfon 972 624 020.