Arriba la Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat, la tradicional festa que arriba a la 77a edició / Arxiu

Sant Boi celebrarà del 6 al 8 de desembre una nova edició de la Fira de la Puríssima. Aquest gran esdeveniment de ciutat, que l'any passat va generar un impacte econòmic de 10,1 milions d'euros, reflectirà l'aposta estratègica de Sant Boi per la sostenibilitat. La mobilitat sostenible, el comerç de proximitat i els valors de la natura santboiana seran alguns dels centres d'interès d'aquesta edició.

L'edició número 77 de la Fira té els atractius habituals de la gran cita santboiana de l'any: la Rambla de Rafael Casanova s'omplirà de planter i la plaça de l'Ajuntament acollirà el mercat Nadalenc. No hi podrà faltar el Mercadal amb les foodtrucks, l'Espai familiar a la Plaça de l'Agricultura o el Mercat d'Art Jove a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Com a novetats, a l'Espai de mobilitat sostenible es donarà a conèixer la nova marca Citimob Sant Boi, que aplega els concessionaris locals; l'espai Vicult canvia d'ubicació i es trasllada als jardins de l'Ateneu Santboià; i l'exposició municipal tornarà a ser immersiva, però aquest any estarà centrada en un dels grans projectes del futur immediat: el parc ambiental de Torre de la Vila.

Una característica única d'aquest esdeveniment nadalenc és la seva divisió en dues extenses seccions: una part de la Fira de la Puríssima té lloc al nucli antic de Sant Boi, mentre que l'altra es desenvolupa en una zona anomenada la Muntanyeta. Per facilitar la mobilitat dels visitants entre les dues seccions, s'ofereix un servei gratuït d'autobús anomenat Firabús, que fa trasllats continus.

La ciutadania i les persones que visitin Sant Boi aquests dies trobaran 480 expositors als diferents sectors del recorregut: Fira comercial, Mercadal gastronòmic, ViCult, Fira de Nadal, Mercat d'art jove, Fira del planter i la jardineria, Automoció i Espai de mobilitat sostenible, carpa saludable i sostenible, etc. El recinte firal ocupa 52.000 m2, 12.000 dels quals són superfície expositiva. Aquest any hi haurà 42 expositors locals , el doble que a l'anterior edició.

La 77a Fira de la Puríssima reflectirà el compromís de Sant Boi amb la sostenibilitat, factor clau en el desenvolupament durant els propers anys de l'Agenda Urbana Local.

Citimob: cotxes elèctrics i mobilitat sostenible

L'Espai de mobilitat sostenible presentarà aquest any a la ciutadania la marca Citimob Sant Boi Motor de la Mobilitat Sostenible, promoguda pels concessionaris locals per consolidar el paper referent de Sant Boi com a ciutat de la mobilitat sostenible. Com en els darrers anys , hi haurà una gran exposició amb gran varietat de marques de vehicles elèctrics que es podran demanar tastar durant els dies del certamen.

