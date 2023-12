Els meteoròlegs anticipen un canvi atípic per a aquesta època, amb estimacions de 5 a 10º C per sobre del que és habitual.

En un gir inesperat, el clima es converteix en protagonista dels dies previs al Nadal, desafiant les expectatives de fred hivernal. Els meteoròlegs anuncien un canvi significatiu a partir de dijous, marcant una pujada notable a les temperatures que persistirà durant el cap de setmana i els primers dies de la setmana que ve.

Tot i que les ofertes i les promocions prenadalenques inunden els carrers, l'atenció es desplaça cap al front que s'aproxima des del sud-oest peninsular, injectant inestabilitat a l'inici del pont de la Constitució. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) revela a les seves xarxes socials que aquest canvi climàtic serà més que una simple variació de temperatures: es perfila com un episodi atípic per al desembre, amb estimacions de 5 a 10º C per sobre del que és comú.

L'escenari a llarg termini, encara que subjecte a incertesa, es mostra sorprenentment càlid per a la nit de Nadal, segons els primers models. Aquest gir climàtic inusual es converteix en un punt d'interès mentre els ciutadans es preparen per a un desembre que desafia les normes estacionals.