Enmig de la lluita per la igualtat de gènere, la comunitat exigeix respostes immediates davant aquesta polèmica que desafia els valors fonamentals del municipi. Change.org

Alaquàs, referent en polítiques d'igualtat i prevenció de la violència de gènere, enfronta una crisi desencadenada per la ruptura del consens polític per part del grup municipal de Vox durant el ple ple. En aquest escenari, Jesús Taberner, portaveu de Vox , va generar consternació en fer comentaris masclistes durant el debat.

En un moment en què almenys 55 dones han perdut la vida a causa de la violència masclista a Espanya aquest any, el grup d'ultradreta desafia el consens en presentar un text independent que qüestiona lleis que han estat fonamentals per avançar en la igualtat de gènere .

La polèmica va assolir el seu punt àlgid quan Taberner, en un to personal i controvertit, va justificar l'ús de termes denigrants cap a les dones. Aquestes declaracions, donades en un context tan sensible, han generat repudi a la comunitat d'Alaquàs i més enllà.

A més de les controvèrsies al voltant del gènere, Vox també va provocar tensions en criticar un projecte de cooperació internacional al Perú durant el debat sobre el Fons de Cooperació Municipal, desviant-se del tema central.

Davant d'aquests fets diverses persones i entitats han emès un comunicat conjunt exigint accions immediates. Entre les demandes hi ha disculpes públiques i una retractació immediata per part de Jesús Taberner, així com la seva dimissió irrevocable. També se sol·licita una reprovació pública i la retirada de les retribucions econòmiques de Taberner per part de l'Ajuntament. A més, s'insta el Govern local a iniciar un expedient per determinar si les accions de Taberner constitueixen una infracció administrativa o penal.

Podeu signar en aquest enllaç: https://chng.it/GRdpgLyCR5

La comunitat d'Alaquàs, reconeguda pel seu activisme a favor de la igualtat, ara s'enfronta a un desafiament que posa a prova els seus valors fonamentals enmig d'aquest escàndol.