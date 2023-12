Els residents d‟aquestes ciutats estan en màxima alerta. EP

El vent i els fenòmens costaners estaran aquest divendres amb avís groc o taronja a un total de 19 províncies espanyoles, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), en una jornada marcada per precipitacions persistents, sense descartar que siguin localment forts als Pirineus , així com vent fort amb cops molt forts a litorals Cantàbrics i de Galícia, Balears, zones de muntanya i al terç est peninsular.

En concret, a Andalusia estaran en avís groc per vent i onades Almeria i Granada; a Aragó en avís groc per vent Osca i Terol; el Principat d'Astúries estarà en avís groc per onades; i les Illes Balears en avís taronja per onades i en avís groc per vent.

A més, Cantàbria i Albacete, a Castella-la Manxa, estaran en avís groc per vent. A Catalunya, estaran en risc important per onades Girona i Tarragona i en avís groc per vent Girona, Lleida i Tarragona.

A Galícia, estarà en avís taronja per onades La Corunya i en avís groc pel mateix motiu Lugo i Pontevedra, mentre que, al País Basc, hi haurà avís groc per onades a Biscaia i Guipúscoa, que també estarà en avís groc per pluges.

Finalment, la Regió de Múrcia estarà aquest divendres en risc per vent i, a la Comunitat Valenciana, estarà en risc per vent Alacant i Castelló, que també estarà en risc per onades.

La cota de neu se situarà per sobre dels 2.200 metres baixant a 1.200/1.400 metres als Pirineus, i en 1.200/1.400 metres pujant per sobre dels 2.400 metres a la serralada Cantàbrica, i amb baixa probabilitat als sistemes Central i Ibèric amb una cota al voltant de 1.200/1.600 metres, i al sud-est de 1.600/1.800 metres.

L'AEMET preveu que temperatures mínimes pujaran de forma acusada al terç nord-est i baixaran a l'interior d'Andalusia. Les màximes pujaran al litoral mediterrani ia la vall de l'Ebre, baixaran a l'interior sud-est amb pocs canvis en general a la resta. Canvis lleugers a Canàries.

Les gelades febles, excepte als Pirineus que poden ser moderades, es restringiran a cotes altes dels principals sistemes de muntanya.

Els vents seran intensos de component oest a la Península i Balears, que arribaran a forts amb cops molt forts al nord de Galícia, Cantàbric, Alborà, terç est peninsular, zones de muntanya i Balears; especialment intens s'espera que sigui la tramuntana al nord de Menorca, Empordà i el cerç al baix Ebre. A les Canàries, alisi moderat.