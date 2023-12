Foto: Ajuntament de Sitges

El Winter Market Sitges, la fira de Nadal, reunirà aquest cap de setmana a la plaça de la Fragata quaranta-cinc creadors i artesans gastronòmics. Aquest esdeveniment, impulsat des de la regidoria de Turisme, és d’entrada lliure i obrirà tant dissabte com diumenge de 10 a 21 hores. Durant els dos dies es mostraran creacions fetes a mà com joies d’autor, decoració, ceràmica, art floral, fotografia, il·lustració i gastronomia, entre d’altres. També s’hi podrà degustar vi calent, dolços, xocolata calenta, torrons, galetes nadalenques i menjar a dues food trucks.

El regidor de Turisme, Brandon Jones, assegura que “des del punt de vista turístic, el desembre és un mes que cal impulsar i per aquest motiu des de la regidoria treballem amb activitats que dinamitzin la destinació. En aquest sentit, el Winter Market Sitges és una cita ja ineludible en el calendari sitgetà que ha aconseguit ser un referent de les fires de Nadal".

La creadora i fundadora del Winter Market Sitges, Vinyet Zapater, destaca que “la fira de Nadal de Sitges té una ànima i un encant diferent. Es fa una selecció molt acurada dels creadors i dels artesans que hi exposen amb productes singulars que no es troben a altres llocs. Són persones que tenen molts somnis i il·lusió, i això es transmet en l’ànima de l’esdeveniment. I juntament amb una ubicació única com és Sitges i la Fragata, al costat del mar, fa que Winter Market tingui un caire diferenciat”.

Aquest mercat, d’estil nòrdic, es complementa amb propostes per als més petits com tallers, pintacares, globoflèxia i animació. Un dels reclams per als més petits serà la presència del Pare Noel i de Mickey Mouse. També hi haurà un taller d’art floral per a adults el dissabte d’11 a 12 hores.

Winter Market Sitges / Fira de Nadal

Dates: 16 i 17 de desembre

Lloc: La Fragata

Horari: de 10 a 21 h

Entrada lliure