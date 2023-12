Veïns gaudeixen del pessebre. Foto: Ai. de Vila-seca

La platja de la Pineda, a Vila-seca, acull un anys més el tradicional Pessebre de Sorra entre els mesos de desembre i gener. Es tracta d'un espectacular conjunt d'escultures fetes amb sorra que es poden veure al Parc del Pinar de Perruquet.

Diversos artistes internacionals donen forma a la sorra per obtenir un grup escultòric únic i diferent any rere any , aconseguint un resultat sorprenent per als visitants que només es desvetlla a mesura que les escultures es van alçant.

Foto: Ai. de Vila-seca

Les imponents escultures ocupen uns 200 metres quadrats de superfície. Per aixecar-les es fan servir gairebé 300 metres cúbics de sorra, dit altrament, 400 tones de sorra per recrear les figures tradicionals del pessebre .

S'organitza des de l'any 2000 i, en paral·lel, es duen a terme diverses activitats familiars de temàtica nadalenca perquè grans i petits puguin gaudir d'aquesta tradició vila-secana.

Foto: X (@salauris49)