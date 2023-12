Foto: Ajuntament de Sitges

El servei de neteja de la via pública s’ha reforçat, els últims mesos, amb la instal·lació de set contenidors nous en espais on s’havien localitzat desbordaments freqüents. Les bateries situades al carrer de Joan Maragall 22, Camí de la Fita 52, Carretera de Sant Pere de Ribes 32, Corts d’Aragó i Carrer d’Europa ja tenen un contenidor de rebuig més en cada ubicació i falta per instal·lar-ne un més a Can Perico (un cop s’hagin fet les obres de pluvials de la zona).

A aquests cinc contenidors de rebuig que s’han col·locat des del novembre, cal afegir-hi un contenidor de paper al carrer del Doctor Roig i Raventós i un contenidor de cartró de reforç al carrer de Trinitat Catasús amb Illa Cristina. El reforç de contenidors també ha arribat per a la recollida de roba (tèxtil), ja que a finals de novembre es van posar sis contenidors nous, després de detectar que els contenidors de rebuig contenen un 11% de fracció tèxtil. En algun cas, s’han adequat els entorns de les bateries de contenidors, com és el cas de Quint Mar, on s’ha instal·lat una tanca per tal que no hi hagi abocaments a la parcel·la limítrof amb els contenidors.

La regidora d’Imatge i Via Pública, Cristina Guiu Navarro, assegura que “aquest govern està treballant des del primer dia per millorar la neteja de Sitges” i afegeix que “malgrat que l’incivisme dificulta molt tenir el Sitges net que volem, des de l’Ajuntament no parem d’actuar. Hem posat contenidors nous on veiem que hi ha problemes, hem fet neteges extraordinàries i també fem una crida a la col·laboració veïnal i de les empreses per fer un bon ús dels contenidors i els diversos serveis que ja existeixen, com el de recollida de voluminosos concertada”. El servei amb cita prèvia per a recollir residus voluminosos està disponible a través del telèfon 607298351.

Aquest passat novembre, la regidoria d’Imatge i Via Pública va instal·lar deu papereres noves al Passeig de la Ribera i Carrer del Port n’Alegre, ja que s’havia detectat que el gran trànsit de persones desbordaven les existents. En aquestes zones, ja s’havia habilitat un reforç provisional de papereres, però ara ha arribat aquest nou mobiliari urbà definitiu. En la mateixa línia, l’eix comercial del Poble Sec (Camí de la Fita i Camí Capellans) també té 16 noves papereres des de fa un mes.

En matèria de prevenció, al llarg del novembre i aquest desembre, s’han col·locat 18 senyals nous alertant de diverses prohibicions contemplades en les ordenances municipals. Aquests cartells s’han situat en punts estratègics on s’han constatat accions incíviques. Així, a la zona de Vallbona i Cala Blanca hi ha un cartell on es recorda que està prohibit abocar runa; a Bassa Rodona, Passeig de la Ribera, Camí de la Fita i Garraf 2 s’han estrenat senyalitzacions contra l’abandonament de mobles o de bosses de brossa en papereres; a Quint Mar, Montgavina, Vallpineda, Espai Jove, Garraf 2, Rat Penat, Llevantina es recorda que les bosses de brossa s’han de deixar dins del contenidor perquè si estan a l’exterior poden ser un reclam per als senglars; a l’Avinguda de les Flors, Parc de Can Robert i Balmins hi ha senyalèctica per recordar que és obligatori recollir els excrements dels animals de companyia i a l’aparcament de Vallcarca i al de Pruelles s’indica que s’entra en un espai natural i per tant cal no deixar-hi escombraries perquè no hi ha servei de recollida. Finalment, està previst posar un senyal també a l’entrada del camí cap a la Cala de l’Home mort (Can Girona) per advertir que tampoc no hi ha servei de recollida ja que és un espai natural i per tant cal endur-se les deixalles.

La neteja de la Via pública també s’ha vist afectada pel decret de sequera (estat de preemergència). Com explica la regidora Cristina Guiu, “tan sols es pot netejar amb aigua no potable de forma extraordinària i per qüestions de salubritat. Quan s’ha donat aquesta circumstància, també s’ha netejat l’exterior dels contenidors i la part de sota de papereres i bateries de contenidors”. La regidora d’Imatge i Via pública afegeix que “les hores de treball del servei manual d’escombrada s’han incrementat un 52% entre el passat 1 de maig i el 15 d’octubre. Això significa més hores amb persones escombrant els nostres carrers i buidant papereres”. En el mateix sentit, les hores de recollida de contenidors a la via pública s’han incrementat un 16% per al paper-cartró i un 11% per als envasos.

RECOLLIDA COMERCIAL

La recollida comercial al nucli antic del municipi, que es fa porta a porta, també ha vist reforçat el servei en més hores de treball. Concretament, han estat un 86% més d’hores en vidre, un 24% en envasos, un 21% en paper-cartró un 30% en rebuig i un 77% en orgànica. En aquest àmbit de la col·laboració necessària dels establiments privats, la regidoria d’Imatge i Via pública va fer arribar directament a tots els negocis implicats, durant el mes d’agost, un recordatori de l’obligació de mantenir un ordre i una neteja de residus a les terrasses. De forma paral·lela, aquest octubre es va enviar a l’Associació Sitges Comerç els horaris del reforç de la recollida comercial porta a porta, per tal que tots els seus associats disposessin d’aquest calendari.

El calendari festiu i d’esdeveniments de Sitges s’ha cobert amb dispositius de neteja i de recollida de residus específics i proporcionats a cada acte. La neteja diària de Sitges contempla el fet de ser un municipi visitat cada any per uns 3 milions de persones. En aquests darrers mesos, a més, RENFE ha comunicat que ha detectat un increment global de 1 milió de viatges amb destinació a Sitges, fruit molt probablement de l’abonament recurrent que aquesta empresa mantindrà fins a finals d’any.

La regidoria d’Imatge i Via pública disposa d’un diagnòstic de punts conflictius en la neteja al municipi, fruit d’un treball conjunt amb l’empresa adjudicatària del servei. La regidora explica que “hi ha llocs conflictius per incivisme i altres per manca de capacitat dels contenidors. Totes aquestes dades ens són molt útils per definir el nou contracte de neteja, perquè l’objectiu final és tenir un Sitges net i això ho hem de fer possible entre tots”.

LÍNIA VERDA

L’Ajuntament de Sitges recorda que existeix l’aplicació Línia Verda Sitges on es poden indicar totes les incidències que es detectin a la via pública. Aquest és un servei de comunicació permanent i que va prioritzant les incidències segons la seva gravetat.