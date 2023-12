Foto: Pexels

El quart cap de setmana del mes de desembre arriba carregat de propostes d'oci, pensades perquè tota la família en pugui gaudir. Catalunya Press n'ha seleccionat 10, que es faran en els propers dies a diversos municipis de Catalunya, perquè tinguis totes les opcions sobre la taula i puguis organitzar les teves sortides dels propers dies.



Si en tens ganes i temps (i possibilitats de desplaçar-te), potser aprofitis i gaudeixis de més d'una. No les deixis escapar! I com després del cap de setmana arribaran uns dies especials et desitgem un Bon Nadal.

Pots comprar tot allò que necessitis. Foto: Ai. de Sabadell

Fira de Santa Llúcia (Sabadell): la co capital del Vallès Occidental també presumeix de tenir aquesta fira. No només la pots trobar a Barcelona! De dilluns a divendres l'horari és de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00, mentre que els caps de setmana i festius és de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 21: 00.

És un clàssic del Nadal. Foto: Ai. de Girona

Els Pastorets (Girona): un clàssic nadalenc que no hi pot faltar... ia més amb un marcat caràcter solidari. L'Associació Contra el Càncer de la ciutat ha programat aquesta representació pel divendres 22 de desembre a partir de les 11.00. Es farà al Centre Cívic Barri Vell – Mercadal i l'entrada és gratuïta.

Santa Claus. Foto: Wikipedia

Arribada del Pare Noel (Ripoll): encara que se'ls espera per uns dies més tard, aquest divendres 22 a les 17:30, la capital del Ripollès celebrarà com és merescut l'arribada de Santa Claus. El Barri Ripoll 60 és l'escenari elegit per rebre el Pare Noel, cita que de ben segur no es perdran els veïns més joves de la ciutat.

Els mappings són espectaculars. Foto: Paeria de Lleida

Mapping a la façana de la Paeria (Lleida): a les 18:30, 19:15 i 20:00 d'aquest divendres 22 de desembre es faran les 3 projeccions de mapping a la façana de l'edifici consistorial de la capital del Segrià. Gaudeix en família o amb les teves amistats veient com la successió d'imatges recrea tota mena de figures i universos fantàstics.

L'hivernacle. Foto: Ai. de Barcelona

Visita guiada a l'hivernacle de la Ciutadella (Barcelona): aquest emblemàtic recinte, abandonat durant anys, ha estat restaurat i obre les portes a tota la ciutadania. Per això, el proper dissabte 23 a les 11:00 es farà una visita guiada per les instal·lacions. L'activitat és gratuïta, però cal fer reserva de places.

L'espectacle de drones. Foto: Ai. de Tarragona

Xocolatada i drones (Tarragona): nova sessió de l'espectacle de drones de Nadal, que aquest any també tindrà una xocolatada. El repartiment d'aquesta xocolata començarà a les 17.45 del dissabte 23 de desembre al Balconet del Miracle. L´horari de l´inici de l´espectacle nadalenc està previst per a 45 minuts més tard.

Foto: Europa Press

La tarda màgica del Nadal (Sitges): una de les cites imperdibles del Nadal a Sitges és la denominada tarda màgica. Hi haurà contacontes, regals del llibre Petita Història de la Malvasia als més petits, cercavila... Es posarà en marxa a Cap de la Vila i els carrers del centre de la localitat el proper dissabte 23 a les 19:00.

El concert és un clàssic del Nadal. Foto: Ai. de Reus

Concert de Nadal (Reus): són dies de família i música... i Reus no podia deixar escapar la possibilitat d'organitzar el concert amb els grans clàssics d'aquestes dates. L'Orquestra Camerata XXI Ciutat de Reus i el Cor Ciutat de Tarragona oferiran aquest recital el proper dissabte 23 a les 20:00 al Teatre Bartrina.

Una versió d'Annie

Annie (Balaguer): el diumenge 24 a les 12:00, ja el dia de la nit de Nadal, Balaguer proposa una cita escènica que explica la història d'Annie, una noia d'11 anys que somia trobar els seus pare. Viu amb altres joves en un orfenat de Nova York dirigit per la malvada senyora Hannigan. La funció es farà a l'Entre'Acte Teatre.

El diumenge 24 serà intens. Foto: Ai. de Tortosa