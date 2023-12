Un sorprenent gir meteorològic que convida a mantenir-se informat a mesura que s'acosta el final esperat d'any.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha presentat un pronòstic sorprenent per a les celebracions de Cap d'Any i Cap d'Any. Per dilluns que ve, s'espera un clima típicament anticiclònic hivernal a la Península i les Balears, caracteritzat per cels poc ennuvolats o clars. No obstant això, la presència de nuvolositat baixa matinal i nocturna, propiciant boires i boires, es preveu de manera significativa.

Les boires, especialment pronunciades a la Meseta, valls atlàntiques, depressions del nord-est i les Balears, podrien persistir i puntualment tornar-se engelants a l'altiplà Nord i a les depressions de Lleida i Osca.

A les Illes Canàries, les illes occidentals experimentaran intervals ennuvolats amb la possibilitat de ruixats i tempestes ocasionals al nord-oest. D'altra banda, s'anticipa un cel poc ennuvolat a les illes orientals, sense descartar calimes lleugeres.

Canvis a les Temperatures i Vents: Ajustaments Notables en Diferents Regions

Les temperatures màximes mostraran un descens al vessant atlàntic, mentre que pujaran a l'extrem nord i terç oriental, amb un augment pronunciat a l'est de Catalunya i nord de Navarra.

Les temperatures mínimes experimentaran descensos a la vall de l'Ebre i augments a les muntanyes de la meitat nord. Gelades s'esperen als Pirineus, altiplà Nord i est de l'altiplà Sud, amb la possibilitat d'aïllats a l'interior de Galícia i vall del Guadalquivir.

Els vents, segons l'AEMET, variaran en diferents direccions: del sud-oest a Galícia, Cantàbric, litorals del sud-est i Balears, de ponent a l'Estret i Alborà, i del nord-oest al baix Ebre. Canàries veurà un canvi als vents cap al nord-est, mentre que a la resta del país es mantindran fluixos i variables.

Previsions de Canvi abans de Cap d'Any

El gir a les previsions meteorològiques s'espera entre els dies 27 i 28 de desembre, amb l'arribada d'un nou front atlàntic per Galícia. Aquest esdeveniment marcarà el retorn d'un clima més inestable amb la possibilitat de pluges a la Península. Encara que el front no s'espera que romangui per molt de temps, se suggereix mantenir-se atents a les actualitzacions a mesura que s'acosta la celebració de la nit de Cap d'Any.