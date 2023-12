Una classe de l'institut. Foto: CCVOc

L’Institut les Garberes ha acollit la presentació del Banc de llavors del Vallès Occidental, una iniciativa que neix per recuperar les varietats agrícoles tradicionals de la comarca.

El projecte de recuperació de varietats locals té la seva base teòrica en la recerca d’informació i l’estudi dels cultius tradicionals de la comarca i dels coneixements que hi ha associats. A partir d’aquesta base teòrica s’han localitzat les varietats, que es van recollir a la publicació “Memòria agrícola i prospecció de varietats locals del Vallès Occidental”. La publicació també recull la tasca de les persones que han conservat la tradició agrícola al llarg dels anys fent-la arribar fins als nostres dies, en una comarca eminentment industrial.

El Consell Comarcal ha recollit diverses mostres de llavors locals d’hortalisses i fruiterar de les que en té la custodia, provinents de col·lectes realitzades entre els agricultors. El següent pas és poder disposar d’un banc de llavors que permeti la conservació i multiplicació de l’agrobiodiversitat catalana

CENTRE D'ESTUDIS ESPECIALITZAT

L’Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes és un centre d’ensenyament d’estudis secundaris especialitzat en agricultura. Aquest centre presenta unes instal·lacions idònies per la conservació i preservació del material vegetal i en el coneixement d’aquesta matèria, amb personal especialitzat per fer-se càrrec de la gestió quan a recepció i maneig de les mostres. Així mateix, és un centre de trobada i referència, de la xarxa agrícola de la comarca.

Per això el Consell Comarcal posa a disposició de l’entitat recursos per a la cura, conservació, reproducció i distribució d’aquest material fitogenètic i l’Institut de Jardineria i Agricultura les Garberes actuarà com a seu del Banc de Llavors del Vallès Occidental procurant la conservació, multiplicació i distribució sense fins lucratius d’aquest material.

Des del Banc de llavors es mantindrà sempre una còpia de seguretat de cada varietat, degudament etiquetada on es faci constància a ser possible, de la procedència de la llavor.

Els objectius del Banc de llavors són: