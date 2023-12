Foto: Ajuntament de Sitges

L’Ajuntament de Sitges estrenarà el calendari d’activitats del 2024 amb ‘La Capbussada’, una proposta lúdica que, per tercer any consecutiu, congregarà a la platja de Sant Sebastià més d’un centenar de persones per fer el primer bany de l’any.

L’activitat, oberta a tothom, tindrà lloc l’1 de gener a les 12 hores a la platja de Sant Sebastià i estarà amenitzada per Ràdio Sitges i la dj Nuria Scarp. Després del bany, se servirà xocolata i caldo calent, es premiarà la millor disfressa, i hi haurà sorteig de premis entre les persones participants.

Per participar-hi es recomana fer la inscripció prèviament, fins al 30 de desembre, a Base Ferran Sports (carrer Jesús, 22) o a Somnis de Colors (camí de la Fita, 18). El mateix dia també es podrà fer la inscripció d’11 a 11.45 h a l’accés principal de la platja Sant Sebastià.

Per a l’activitat, la regidoria de Platges proporciona servei de salvament per garantir la seguretat dels banyistes.

La Capbussada 2024

Data: 1 de gener

Horari: 12 h

Lloc: Platja de Sant Sebastià