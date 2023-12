Les tres Mages - Aj. d'Altafulla

L'Ajuntament d'Altafulla (Tarragona), governat per ERC, ha decidit afegir un nou gir a la tradició de Reis Mags per donar la benvinguda a una nova fórmula més feminista: 'Las tres Magues'.

Tot i això, aquest gest a favor de les dones ha quedat opacat per un altre fet molt visible: cap de les tres reines és negra, cosa que ha cridat l'atenció d'alguns usuaris a les xarxes socials. El cartell reflecteix que en aquest cas ha guanyat el feminisme blanc i no racialitzat, esborrant l'empremta de Baltasar i de la multiculturalitat a la longeva tradició.

LLIBERTAT, IGUALTAT I FRATERNITAT

Segons ha publicat l'Ajuntament, la visita de les Tres Mages es produirà el proper 2 de gener. a les 16:00 hores, a la plaça del Pou, i, amb el lema "Llibertat, Igualtat i Fraternitat" i acompanyades de les entitats del municipi, donaran el tret de sortida al Parc de Nadal d'Altafulla, que s'allargarà fins el 4 de gener.

Altafulla ha decidit convocar 'Las Tres Magas' per celebrar les festes "des d'una perspectiva laica, exempta de classes i sense una finalitat dogmàtica", asseguren a la nota de premsa.

La celebració de Las Tres Magues té el seu origen a la ciutat de València el 1937, durant la II República Espanyola i en plena Guerra Civil. Va ser una desfilada que es va anomenar la Festa de la Infància, on s'unien "la cultura, el teatre, la música, la dansa i l'art, per fer gaudir els més petits amb la il·lusió d'un món millor. En aquesta festa, l'esperit de les magues cobria el recorregut”, recorden des de l'Ajuntament.

Amb aquesta festa l'Ajuntament d'Altafulla vol reivindicar, com es feia abans a València, "els valors republicans de la llibertat, igualtat i fraternitat encarnats a les magues que també engloben el missatge de gaudir aquestes festes d'una manera sostenible per tal de respectar el planeta on vivim". "És una nova manera de celebrar el solstici d'hivern", afegeix al comunicat.

TAMBÉ HI HAURÀ REIS MAGS

La visita d'aquestes Tres Magues no impedirà que els veïns d'Altafulla puguin gaudir de la tradicional cavalcada dels Reis Mags, que tindrà lloc el proper 5 de gener a les 18.00 hores.