Girona estarà en avís groc per onatge aquest diumenge, 31 de desembre, i set províncies més estaran en risc (groc) o risc important (taronja) per fenòmens costaners, segons el pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Cantàbria, Guipúscoa, Biscaia, Lugo, Pontevedra i la Corunya tindran alerta taronja pel mateix fenomen, amb onades de fins a set metres, igual que Astúries.

En general, la Península s'enfrontarà al pas d'un front atlàntic del nord-oest cap al sud-est, amb augment de nuvolositat, que deixarà precipitacions a Galícia, Cantàbric, altiplà Nord, alt Ebre i Pirineus. A més, no descarten precipitacions febles i disperses a la resta de la meitat nord-oest.

A la resta del vessant atlàntic, la jornada començarà amb núvols baixos matinals per donar pas a núvols mitjans i alts desplaçant-se cap al sud-est pel centre i sud peninsulars, arribant núvols alts a l'àrea mediterrània oriental.

Mentrestant, a les Canàries s'esperen intervals ennuvolats al nord-oest de l'arxipèlag, amb baixa probabilitat de precipitacions febles i poc ennuvolat a la resta.

Per la seva banda, les cotes de neu se situaran en 1.400/1.600 metres baixant a 900/1.200 a la serralada Cantàbrica occidental, 1.200/1.400 a la Ibèrica nord i 1.400/1.800 metre descendint a 1.000/1.

A més, aquest diumenge no es descarten boires i bancs de boira matinals o postfrontals al vessant atlàntic i vall de l'Ebre, que poden ser persistents a l'Alcarria.

Per la seva banda, les temperatures màximes baixaran al vessant atlàntic i extrem nord, acusadament al nord-oest, Pirineus i centre, i augmentaran al vessant mediterrani, acusadament a la vall de l'Ebre i Llevant.

Les mínimes pujaran al centre peninsular i disminuiran al nord-oest, amb pocs canvis a la resta. En aquest context, es donaran gelades febles a àrees de muntanya del centre, nord i sud-est ia l'est de l'altiplà Sud, que seran més intenses als Pirineus, on no es descarten que siguin localment forts.

Igualment, el vent bufarà de component oest, més intens a la meitat nord i Balears, amb intervals de fort de sud-oest i oest al nord de Galícia i Cantàbric i ratxes molt fortes a muntanya i litorals. A Empordà rolarà de sud-oest a nord-oest ia les Canàries es preveuen vents fluixos de direcció variable o en calma.

PRIMERA SETMANA DE GENER

Ja dilluns, 1 de gener, s'espera un dia estable excepte a l'extrem nord-oest peninsular, on l'extrem d'un front càlid produirà pluges febles, les temperatures baixaran a la vall de l'Ebre i els litorals mediterranis i el vent bufarà fort als litorals i muntanyes de Galícia i el Cantàbric, segons l'avís especial de l'Aemet per Festes de Nadal.

Posteriorment, del dimarts 2 de gener al dijous 4 es preveu que continuï el pas de fronts atlàntics, més actius que en dies anteriors, deixant cels ennuvolats o coberts i precipitacions al terç nord-oest que a partir de dimecres s'estendrien a la resta del vessant atlàntica, sense descartar que puguin afectar també punts del sud-est i Balears, de forma feble. Aquestes precipitacions podrien ser intenses i persistents a l'oest de Galícia durant dimarts.

A més, aquests dies les temperatures augmentaran al principi, amb les gelades restringides a les muntanyes de l'extrem nord, i baixaran a partir de dijous.

Així mateix, el vent bufarà del sud-oest i oest fins dijous, amb cops molt forts dimarts a Galícia, la serralada Cantàbrica i el sistema Ibèric, sense descartar-les també en serres del terç oriental.

Mentrestant, a les Canàries hi haurà més incertesa encara que el més probable és que continuï poc ennuvolat i amb una petita probabilitat de pluges febles a les illes occidentals.

Ja divendres 5 de gener, s'espera un augment de l'estabilitat, si bé encara hi haurà probabilitat que es produeixin alguns xàfecs febles i dispersos, principalment a l'extrem nord peninsular on serien localment moderats. A més, les temperatures baixaran de forma generalitzada ia les Canàries es mantindrà la possibilitat de pluges febles a l'oest.

De cara al dissabte 6 de gener i el diumenge 7, l'Aemet ha advertit que encara hi ha "incertesa alta", si bé ha indicat que el temps estarà condicionat pel possible acostament d'una borrasca atlàntica a la Península. En aquest context, ha assenyalat que, amb la informació actual, hi ha possibilitat de pluges a l'oest i al nord peninsular, mentre no es preveuen canvis importants a l'àrea Mediterrània ia les Canàries.