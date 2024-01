Els Reis Mags saluden durant la cavalcada de Barcelona / @EP

La Cavalcada de Reis Mags , una de les tradicions més arrelades i estimades a Catalunya i Espanya, marca el tancament de les festivitats nadalenques amb un espectacle ple de màgia i color. Aquesta celebració, que té les seves arrels en la veneració dels Reis Mags que van visitar el nen Jesús segons la tradició cristiana, ha evolucionat al llarg dels anys per convertir-se en un esdeveniment que uneix comunitats senceres en un esperit festiu.



La celebració de la Cavalcada al nostre país ha evolucionat amb el temps, adaptant-se a les diverses cultures i regions del país. Tot i que les primeres representacions conegudes de la Cavalcada daten del segle XIX, va ser a mitjans del segle XX quan l'esdeveniment va començar a prendre la forma que coneixem avui dia.

A les Cavalcades és del tot comú repartir regals i carbó entre tots els assistents, cosa especial que serveix com a preludi perquè els més petits de la casa se'n vagin a dormir aviat i es despertin amb els regals que els Reis Mags han deixat a casa seva.



Més enllà de la celebració festiva, la Cavalcada de Reis transmet un missatge de generositat i solidaritat. La tradició de donar regals, inspirada en els presents oferts pels Reis Mags, ha esdevingut una oportunitat per fomentar l'esperit de compartir i tenir cura dels altres.

Cada ciutat té la seva pròpia Cavalcada, i aquí us recordem l'horari i recorregut d'alguna de les més importants de Catalunya:

BARCELONA

Com cada any, arribaran pel mar a bord del Santa Eulàlia a la plaça del Portal de la Pau, a les 16.30 hores, i allà els rebrà l'alcalde, Jaume Collboni, que els donarà pa i sal com a símbol d'hospitalitat i benvinguda. A més, també atorgarà la clau que obre les portes de totes les cases per poder deixar els regals.

La Cavalcada pels carrers de la ciutat començarà a les 18.00 hores a l'avinguda del Marquès de l'Argentera. Des d'allà es dirigiran cap a l'avinguda del Paral·lel pel passeig de Colom. Des del Paral·lel pujaran per la ronda de Sant Pau, passaran pel Mercat de Sant Antoni i pujaran a Sepúlveda fins a la plaça d'Espanya. El recorregut acaba a l'avinguda de la Reina Maria Cristina, on es preveu que arribin cap a les 21.00 hores.

BADALONA

Els Reis Mags arribaran aquest divendres, 5 de gener, a les 16 hores, a l' Estadi Municipal de Badalona on seran rebuts per l'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, que, en representació de tots els badalonins i badalonins, donarà la benvinguda a Sa Majestat i els oferirà la clau de la ciutat perquè puguin entrar a totes les llars de Badalona durant aquesta nit per poder lliurar els seus regals.

La Cavalcada s'iniciarà a les 18 hores a l'avinguda de Pius XII cantonada amb el carrer de Ramiro de Maeztu i l'encapçalarà un balcó mediterrani típic d'un carrer de Badalona que animarà els nens a encendre el fanalet ia cantar la típica cançó "Els Reis venen". Evidentment els Reis vindran carregats de regals i caramels i estaran, en tot moment, acompanyats dels seus patges reials i dels seus ajudants.

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

A partir de les 17 hores, Melcior, Gaspar i Baltasar seran rebuts a la plaça de Francesc Macià i Llussà, a Santa Eulàlia, per després desfilar pels carrers que els conduiran fins a la plaça de l'Ajuntament.

A la plaça es farà un espectacle previ en anticipació a l'arribada dels Reis d'Orient. L'alcaldessa lliurarà als Reis Mags la clau de la ciutat, permetent així deixar regals a totes les cases dels nens.

A les 17.30 hores, les carrosses arribaran a la plaça de l'Escorça, on la comitiva reial els rebrà per recórrer els carrers de Santa Eulàlia, Enric Prat de la Riba i Major. S'espera que al voltant de les 19.30 hores arribin a la plaça de l'Ajuntament.



TARRAGONA

Tradicionalment, el 5 de gener de cada any arriben Ses Majestats els Reis Mags a Tarragona per portar regals a tots els nens i nenes de la ciutat i, també, als grans. Arriben amb vaixell al barri marítim del Serrallo , i des d'allà, pugen a les carrosses per passejar pels carrers principals de la ciutat fins arribar a l'Ajuntament, on reben les claus de la ciutat de mans d'alcalde per accedir a totes les cases de Tarragona i poder deixar els regals.

La Cavalcada començarà a les 19.00 hores. Anirà des de la plaça dels Infants-carrer Reial, i figuren -entre d'altres- la carrossa d'Estel, que els ha guiat fins a la nostra ciutat, la de la Sínia, per subministrar aigua a totes les seves bèsties, i les del Dromedari, el Camell i l'Elefant.

GIRONA

Aquest any 2024, l'arribada de Ses Majestats a Girona es produirà el divendres 5 de gener al Campament Reial que s'ubicarà al Parc de la Devesa, al Camp de Mart, de 15.45 a 18 h.



Els gironins podran veure els tres Reis i tot el seu seguici de prop en aquest punt, i seguir-los fins a La Copa, on es farà el gran acte final. Hi haurà conduït pel mag Naj-Mandin i la carbonera major, Tem-Noch. Durant l'acte, les 6 bandes musicals participants a la cavalcada tocaran totes juntes la cançó dels Tres Reis, i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, en representació de la ciutat, donarà la benvinguda a Ses Majestats.

És important remarcar que aquest any, la Cavalcada canviarà una part del recorregut. L'inici i el final de la rua no variaran, però a partir del carrer del Mestre Francesc Civil el seguici reial de Melcior, Gaspar i Baltasar es desviarà cap al carrer de Santa Eugènia i la plaça del Marquès de Camps en lloc de seguir cap a la plaça del Poeta Marquina, la ronda de Sant Antoni Maria Claret i el carrer de Joan Maragall.

LLEIDA

L'arribada dels Reis Mags d´Orient a Lleida tindrà lloc al´estació de trens Lleida-Pirineus, a bord de l'emblemàtic Yeyé. El recorregut portarà a Ses Majestats per la Plaça Ramon Berenguer IV fins a assolir la ubicació davant de la Paeria.

L'esdeveniment està programat per iniciar a les 17.05 hi culminarà a les 20 h amb la salutació dels Reis Mags des del balcó de la Paeria, seguit del lliurament simbòlic de les claus de la ciutat.