Segons la predicció de lAgència Estatal de Meteorologia (AEMET). EP

Un total de 14 comunitats autònomes estaran aquest dissabte en risc per vent, pluges, onatge i neu, amb una cota de 400 metres als Pirineus, en una jornada marcada per les precipitacions localment fortes a les Balears i, també persistents, al Cantàbric oriental, així com nevades a l'extrem nord i intervals de vent fort i ratxes molt fortes a zones del terç oriental peninsular i àrea mediterrània, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, a Andalusia, el vent posarà en risc Almeria i per fenòmens costaners s'activaran a Granada i ascendiran a important a Almeria.

A Aragó, hi ha avís per vent a Saragossa, Terol i Osca, on també s'ha activat el risc per nevada. Mentrestant, Astúries activarà els avisos per pluja i neu, igual que a Cantàbria, que també suma fenòmens costaners

Per la seva banda, a les Balears, a Menorca hi ha risc important per onatge, així com avisos per pluja, vent i tempestes, que es repeteixen a Mallorca, on estan en risc per onatge. A Eivissa i Formentera, només hi haurà risc per onatge.

La neu activarà els avisos a Castella i Lleó, en concret, a Burgos, Lleó, Palència, Segòvia i Sòria.

A Catalunya, el vent activarà els avisos a Girona i Lleida, i pujarà a important a Tarragona, que també tindrà avís important per onades, com ara Girona. La neu posarà en risc Lleida.

La neu activarà el risc a la Comunitat de Madrid i la Rioja. També hi ha risc per nevada al País Basc, a Àlaba i Guipúscoa, i risc per precipitacions a Biscaia. A Navarra també estaran amb avisos per pluja i neu. El vent també posarà en avís la Regió de Múrcia.

A València, Alacant i Castelló hi ha alerta per onatge i en les dues darreres, risc i risc important per vent respectivament. Finalment, a Melilla, l'AEMET activarà l'alerta per vent i onatge.

Aquest dissabte 6, al nord peninsular s'espera una situació postfrontal amb cels ennuvolats o coberts i precipitacions al nord de Galícia, àrea cantàbrica, alt Ebre, nord de la Ibèrica i Pirineus. Seran més abundants als Pirineus i, amb possibilitat de ser localment forts o persistents i anar amb tempesta, al Cantàbric oriental. Aniran remetent per l'oest.

L'AEMET prediu cels ennuvolats o coberts al nord-est peninsular i Balears durant la primera meitat del dia, amb precipitacions i alguna tempesta ocasional a les illes, sense descartar que siguin localment forts, i que aniran remetent al llarg del dia per quedar en general poc ennuvolat.

Temps estable a la resta de zones, encara que amb abundants núvols baixos en àmplies zones de la meitat nord i del sud-est, amb alguna pluja feble i dispersa als sistemes Central, Ibèric i Bètics, i núvols alts entrant per l'oest a la segona meitat del dia.

A les Canàries, cels ennuvolats o amb intervals sense descartar precipitacions febles ocasionals a les muntanyoses, més probables al sud de Tenerife i Gran Canària.

Pel que fa a les cotes de neu, s'espera 800/1.200 metres a muntanyes de l'extrem nord i del sud-est peninsular, descendint a 400/700 metres als Pirineus, on s'esperen acumulacions significatives i 700/900 metres a muntanyes del centre i centre nord .

També són possibles boires i bancs de boira postfrontals a les principals àrees de muntanya.

DESCENS GENERALITZAT DE LES TEMPERATURES



Les temperatures patiran un descens generalitzat, tret de les màximes que augmentaran lleugerament per l'oest de la Península. S'esperen gelades febles en àmplies zones de l'interior peninsular, exceptuant el sud-oest, el Llevant i la vall de l'Ebre, i que seran més intenses a muntanya, especialment als Pirineus i serra Nevada.

El primer dissabte de l'any, bufaran vents de components nord i oest, arribant a fort i/o cops molt forts al Cantàbric oriental, Alborán, àmplies zones del terç oriental i Balears. A les Canàries, vent fluix de components est i nord o variables, segons prediu l'AEMET.