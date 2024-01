Les temperatures patiran descensos, amb gelades febles a l'interior peninsular. EP

Un total de vuit comunitats autònomes estaran aquest diumenge en risc per neu, vent, pluja i onatge, en una jornada amb mínimes en descens i amb gelades febles a àmplies zones de l'interior peninsular, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) .

En concret, seran Aragó, les Illes Balears, Castella i Lleó, Catalunya, Navarra, el País Basc i el País Valencià, les que es trobaran en alerta durant la jornada.

Per part seva, Menorca estarà en risc important per fenòmens costaners, així com Girona i Tarragona, que també ho estaran per vent, igual que Lleida, Barcelona, Eivissa, Formentera i Mallorca.

Així mateix, la neu posarà en avís Osca, Burgos, Lleida, Navarra, Àlaba, Guipúscoa i la ibèrica de La Rioja.

Per tant, aquest diumenge s'esperen precipitacions localment persistents al Cantàbric oriental, nevades als Pirineus, nord de la Ibèrica, Navarra i el País Basc i intervals de vent fort i ratxes molt fortes a zones del nord-est peninsular i a les Balears. Mentrestant, a la resta de la Península es preveu poc ennuvolat, amb intervals de núvols mitjans i alts a la meitat sud-oest.

Tot i això, a les Canàries s'esperen intervals ennuvolats a l'oest de l'arxipèlag i nuvolositat de tipus alt al principi i al final del dia.

Pel que fa a les temperatures, les màximes baixaran al nord-est peninsular i augmentaran a l'entorn de les Bètiques. També disminuiran les mínimes, que comptaran amb gelades febles en àmplies zones de l'interior peninsular, exceptuant a l'extrem sud-oest, Llevant i Ebre, i seran més intenses a muntanya, especialment Pirineus.

D'altra banda, a la meitat est i Balears bufarà un vent intens de components nord i oest, que arribarà a fort amb cops molt forts en àmplies zones del nord-est peninsular ia les Balears.

Pel que fa a les cotes de neu, a Pirineus s'espera, segons l'AEMET, qualsevol, mentre que a la Cantàbrica i la Ibèrica nord 600/900 metres així com, amb baixa probabilitat, al sud de la Ibèrica i est del sistema Central . Al centre de Navarra, Àlaba i interior de Guipúscoa és probable que es puguin assolir els 4-5 cm i els 10 cm a l'Aran i el Pirineu navarrès.