Dimarts 9 arrencarà un episodi de nevades que es prolongarà fins dijous 11. EP

Un total de sis comunitats autònomes estaran aquest dilluns, 8 de gener, en risc per vent, onatge i fred, en una jornada amb mínimes en descens i amb gelades febles a àmplies zones de l'interior peninsular, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, seran Aragó, Balears, Castella i Lleó, Catalunya, Madrid i Comunitat Valenciana les regions que tindran risc (avís groc) o risc important (avís taronja) per aquests fenòmens durant la jornada.

Així, Osca, Lleó, Segòvia, Zamora, Barcelona, Girona, Lleida i Madrid estaran en risc per temperatures mínimes que arribaran a ser de -6ºC.

Així mateix, les fortes ratxes de vent posaran Castelló, Girona, Lleida, Tarragona i Osca en alerta per ratxes màximes de 80 km/h. En alguns casos, aquestes fortes ratxes de vent propiciaran que Castelló, Mallorca, Eivissa i Formentera estiguin en alerta groga per onatge, mentre que Tarragona, Girona i Menorca estaran en alerta taronja per onades de fins a sis metres.

En general, l'AEMET preveu la retirada de la península d'un flux atlàntic del nord-oest, seguit de l'aproximació d'un front atlàntic per l'oest. Així, s'esperen cels ennuvolats al nord peninsular, amb precipitacions febles al Cantàbric oriental, sense descartar l'alt Ebre, el sistema Ibèric, els Pirineus i les zones pròximes. Les precipitacions poden ser de neu, però menys intenses i amb menys probabilitat que els dies anteriors.

A la resta de la Península, la jornada començarà amb intervals ennuvolats al centre nord-est i poc ennuvolat a la resta, si bé l'acostament i l'entrada d'un front atlàntic augmentarà la nuvolositat d'oest a est i pot deixar precipitacions al quadrant sud-oest, més probables i abundants a Huelva i Extremadura.

A les Balears, una borrasca mediterrània deixarà intervals ennuvolats amb probables ruixats ocasionals a l'est de l'arxipèlag, mentre que a les Canàries intervals ennuvolats i núvols alts, sense descartar algun xàfec aïllat a les muntanyenques.

Aquesta jornada s'esperen nevades importants als Pirineus, a qualsevol cota, a altres muntanyes del nord-est al voltant dels 400/800 metres, al nord-oest 600/900 metres a la Cantàbrica ia serra nevada 1.600/2.000 metres.

Les temperatures màximes aniran en augment a les Canàries i sud peninsular, Prepirineu i Cantàbrica, i en descens lleuger a la resta, més acusat al centre de l'altiplà Nord. En canvi, les mínimes augmentaran a Canàries i sud peninsular i baixaran lleugerament a la resta, més acusada al nord-est peninsular, Llevant i Balears.

També s'esperen gelades febles en àmplies zones de l'interior peninsular, exceptuant l'extrem sud-oest, Llevant i sota Ebre, essent més intenses a muntanya, fins i tot fortes als Pirineus.

Finalment, els vents bufaran del nord-oest al terç est peninsular i Balears, amb intervals de fort o ratxes molt forts als Pirineus, Empordà, sota Ebre i Balears. A més, s'espera vent de ponent a l'Estret i Melilla, alisi a les Canàries i de component est a Galícia i Cantàbric.

EPISODI HIVERNAL



A partir del dimarts 9 de gener una Depressió Aïllada a Nivells Alts (DANA) entrarà pel Cantàbric, afectant els següents dies a la Península i Balears. A més, a nivells baixos un sistema de baixes pressions es desplaçarà des de l'Estret fins al nord-est peninsular, on s'aprofundirà en la seva interacció amb la DANA.

Com a conseqüència, a partir de dimarts s'espera que comenci un episodi de nevades que es prolongui durant el dimecres 10 i dijous 11, amb precipitacions a pràcticament tota la Península i les Balears, menys probables a Galícia.

En aquest context, hi ha encara elevada incertesa respecte a la cota de neu i la intensitat de la precipitació a causa de la incertesa associada a la posició i aprofundiment de la DANA. Tot i això, l'escenari més probable és que dimarts les precipitacions més intenses en forma de neu es donin a l'Iberic sud, est de l'altiplà sud i oest del sistema Central, encara que també es podrien donar, en principi sense acumulats importants. en àmplies zones de la meitat nord i altiplà sud.

Així mateix, la cota de neu baixaria fins pràcticament qualsevol cota a l'interior de la meitat nord, al centre pujaria d'uns 600 metres a uns 1.200, sent una mica més altes a la resta de la meitat sud, segons ha indicat l'AEMET en un avís amb motiu d'aquest episodi de temps hivernal.

Ja dimecres 10 de gener, les precipitacions seran més intenses excepte al quadrant sud-oest. L'escenari més probable indica que serien en forma de neu a la Cantàbrica, altiplà nord, sistema Ibèric i Pirineus, més copioses com més a l'est, amb cotes que anirien des dels 400 metres al Cantàbric fins a uns 1.000 metres al Pirineu.

No obstant això, a causa de l'esmentada incertesa, avui dia hi ha escenaris poc probables amb cota de neu significativament més baixa al quadrant nord-est i lleugerament més baixa a la resta.

Dijous les precipitacions quedaran restringides a la meitat nord i les Balears, ja de menor intensitat que dimecres excepte a l'extrem nord-est i mig Ebre, on continuaran sent intenses, i amb la cota de neu pujant lleugerament.

Pel que fa a les temperatures, dimarts i dimecres s'esperen gelades a l'altiplà sud, sistemes muntanyosos i bona part de la meitat nord peninsular, que dijous s'estendran també a bona part de l'interior sud peninsular, i podrien ser localment forts a la serralada Cantàbrica, sistema Ibèric, Pirineus i sistema Central.

Les temperatures diürnes també seran molt baixes, superant-se els 5ºC únicament a les zones costaneres i la vall del Guadalquivir dimarts, quedant restringits a zones costaneres dimecres i dijous.

A més, el vent de l'est a la vall de l'Ebre ia les Balears, amb intervals forts dimecres, accentuarà la sensació de fred. Així mateix, dimecres a la tarda el vent girarà a sud-oest a Balears, a nord-est a l'extrem nord-oest ia oest a la resta del terç oriental, perdent intensitat dijous excepte a Balears, on girarà a nord amb intervals forts.

A partir del divendres 12 el més probable és l'entrada d'una massa d'aire més temperada amb una reducció de les zones afectades per les precipitacions i una pujada de temperatures generalitzades llevat de les mínimes al terç nord-est.