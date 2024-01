La Sala de les Emocions. Foto: Aj. de Reus

El Tanatori Municipal de Reus, gestionat pels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, ha incorporat a les seves instal·lacions un nou espai amb la voluntat d'ajudar els més petits a gestionar l'inici del procés de dol per la pèrdua d'una persona estimada. Aquest és un procés que afecta a totes les edats i, amb aquesta iniciativa, es pretén ajudar les famílies a explicar i gestionar aquest sentiment.

La Sala de les Emocions, situada en la planta baixa del recinte del tanatori, està dissenyada per transmetre serenitat i calma, incloent-hi la integració d'elements i activitats que en faciliten l'expressió emocional. L'espai s'ha decorat tenint en compte la capacitat de comprensió dels més petits de la família i s'ha convertit en una experiència didàctica que vol detectar sentiments i canalitzar-los a través de la imaginació, el dibuix, l'escriptura, la creativitat i la lectura. Per aconseguir-ho, s'ha utilitzat l’òliba, com a element simbòlic, en diversos estats d'ànim que evoquin la ràbia per la pèrdua d'un familiar o d'un amic, o la recerca de la calma i la serenitat. Una experiència que es recomana que es porti a terme amb la presència i el guiatge de persones adultes (amics o familiars) que tutelin els infants.

La regidora responsable dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Montserrat Flores, ha posat en valor la vocació de servei públic de l’ens municipal. “Una vocació de servei públic que ens empeny a crear respostes i serveis per a la diversitat de situacions de la ciutadania envers el dol, a garantir un tracte ètic, de qualitat i de màxima sensibilitat a l’hora de donar el darrer comiat als éssers estimats i que també es vehicula a través d’iniciatives com aquesta, que cerquen l’acompanyament en el dol de tota la família i dels infants, per ajudar-los a entendre i interpretar els sentiments que afronten, a través de recursos com l’expressió artística, l’expressió dels sentiments i el joc. Recursos què ens ajuden a sostenir-nos en moments intensos de tristesa com és la pèrdua d’un esser estimat”, ha manifestat.

La tristesa, la ràbia o l'amor són alguns dels sentiments que es volen afrontar en aquesta sala on també la imaginació i el joc han de tenir un paper especial. En aquest sentit, Maria del Mar Pérez, psicòloga i psicoterapeuta que assessora els Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, explica que “l'expressió de les emocions durant aquest procés de pèrdua és molt important per als nens i les nenes, sobretot, en compartir aquesta experiència amb l'adult".