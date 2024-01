L'ACA ajorna les ajudes de reparació de canonades mentre els municipis demanen "unitat" / Arxiu

L' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ajornarà per cinc mesos la distribució de les ajudes sol·licitades pels municipis per modernitzar i reparar les xarxes de subministrament d'aigua. La comunicació es va fer el 22 de desembre passat, just abans que el Govern decreti el nivell d'emergència per la sequera, cosa que comportarà un augment significatiu de les restriccions en el consum d'aigua.

L'ACA justifica aquest retard a causa de l' aclaparadora quantitat de sol·licituds, superant les "més de 700" rebudes, un 60% més que en convocatòries anteriors . El deteriorament d'algunes xarxes provoca la pèrdua del 25% de l'aigua que hi flueix.

Tot i que la Generalitat tenia previst destinar 50 milions d'euros a ajudes per abordar problemes de fuites d'aigua i digitalització a les canonades dels municipis, el procés s'ha vist afectat per l'alta demanda. La diputada socialista Sílvia Paneque va revelar que les sol·licituds van superar les previsions i la capacitat del personal de l?ACA. A més, es va esmentar que les peticions van excedir l'import total assignat i van generar possibles problemes en la distribució, ja que l'assignació es fa per concurrència competitiva.

L'ACA ajorna les ajudes de reparació de canonades mentre els municipis demanen "unitat" / @EP

Aquestes ajudes, que van ser resultat d' un acord polític el març passat davant de la sequera que afectava Catalunya, es van veure envoltades d'un enfrontament polític entre el Govern i l'oposició. El Departament de Canvi Climàtic va assumir finalment la proposta de l'ACA, malgrat les reticències inicials de l'agència, argumentant que la seva competència es limita a la gestió de la xarxa d'aigua en alta, i no a les xarxes municipals en baixa, on es presenten els majors problemes de fugides.

Tot i els dubtes sobre la rapidesa dels municipis per presentar projectes, més de la meitat dels ajuntaments catalans han respost a la convocatòria , conscients de l'oportunitat històrica que representa. Els municipis de menys de 1.000 habitants podrien rebre subvencions pel total dels costos de les obres, mentre que per als municipis de més de 20.000 habitants, el percentatge dajuda es redueix fins a un màxim del 60%. En el cas de campanyes per reparar fuites i fer altres reparacions, l'ajuda màxima és de 150.000 euros.