Un dels radars de la ciutat. Foto: Aj. de Reus

La Guàrdia Urbana de Reus adquirirà 14 nous radars pedagògics de control de la velocitat del trànsit, una vegada constatada l’efectivitat dels 6 que actualment té en servei per a l'estratègia de seguretat viària i pacificació del trànsit del cos de seguretat municipal.

La funció principal dels radars és pedagògica: informen els conductors de l'excés de velocitat a què circulen i l'avisen que estan cometent una infracció. I, en aquest sentit, s’han demostrat eficaços. Els aparells poden funcionar amb la pantalla apagada, la qual cosa ha permès comprovar que els conductors circulen a velocitats més elevades quan les pantalles reflecteixen la velocitat dels vehicles.

A partir de les dades registrades, els radars també permeten a la Guàrdia Urbana fer estudis de seguretat viària, dels quals se’n poden derivar campanyes i plans d’acció per a la pacificació del trànsit i la reducció d’accidents.

Un exemple dels estudis realitzats ha estat a la avinguda de l’Onze de setembre, amb un radar instal·lats a cada sentit de la circulació. En aquesta via la velocitat està establerta a 30km/h, com via preferent per ciclistes, però de forma habitual la velocitats dels conductors és superior.