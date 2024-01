La piscina La Corxera. Foto: Junts per Sant Feliu de Guíxols

El grup municipal de Junts de Sant Feliu de Guíxols ha denunciat que "el servei de la piscina municipal s’està veient afectat per la falta de manteniment i desatenció", cosa que apunten comporta "la degradació de les instal·lacions i les queixes dels usuaris per l’aigua freda a la piscina i a les dutxes, la manca de llum a les sales, rajoles caigudes, maquinària obsoleta, goteres permanents, i per la caiguda recent d’una placa del sostre sobre una taula del bar, que hauria pogut causar seriosos danys a alguna persona".

La formació assegura que ha traslladat aquesta postura als Plens de novembre i desembre de l'any passat, lamentant que l'alcalde va treure ferro a la petició, dient que "la situació estava resolta" i no hi veia més importància.



La formació lamenta que "2 mesos després, constatem que les incidències a la piscina municipal segueixen igual i empitjoren per moments". Per això, la formació ha exigit la compareixença del govern municipal, perquè doni explicacions, i també la "devolució de quotes per les incidències".