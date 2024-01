Accés a la Sindicatura de Comptes. Foto: Sindicatura de Comptes

Diversos ajuntaments de la província de Lleida, una trentena, tenen bloquejades les ajudes que reben els consistoris per part de la Generalitat per no haver informat sobre els comptes del 2022 a la Sindicatura de Comptes .

De fet, a part d'aquests governs municipals, passaria el mateix amb dos Consells Comarcals i la Diputació de Lleida haurien de fer el mateix, presentar el balanç de fa dos anys davant de la Sindicatura perquè aquesta situació deixi d'estar com està.

Alguns no haurien lliurat encara la informació completa, mentre que en altres casos la documentació que s'hauria remès no estaria completa.

La Sindicatura espera rebre tot allò que falta (en el cas dels municipis que tenen la informació inconclusa) o els reports complets perquè aquests governs i els organismes supramunicipals puguin ingressar aquestes quantitats del Govern.