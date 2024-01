Cerdanyola del Vallès vol actuar amb contundència contra l’incivisme; no recollir les caques de gos, fer pintades a l’espai públic, deixar mobles o trastos al carrer de forma descontrolada, el desbordament de contenidors o tirar les deixalles fora de les papereres seran vigilats de forma més intensa per part de la Policia Local mitjançant patrulles vestides de carrer.

El govern municipal ha lamentat que, tot i que aquests comportaments els fa una minoria, acaben afectant la totalitat de la ciutadania i suposen un sobre cost econòmic per a les arques públiques.

La Policia Local durà a terme aquest pla d’actuació contra l’incivisme en coordinació amb el Servei d’Espai Públic per treballar així en les zones més problemàtiques, sobretot pel que fa a l’abocament descontrolat de deixalles fora dels contenidors. Per a millorar aquesta coordinació entre els dos serveis, el pla d’actuació contempla també un protocol de traspàs d’informació. La policia denunciarà tots els casos coneguts en el que es pugui identificar l’infractor. Jaume Folch, regidor de Seguretat Ciutadana, indica que “de moment disposem d’un historial de ‘punts negres’ i d’horaris en els quals es produeixen els abocaments incontrolats per començar a actuar amb una certa contundència”.

Folch destaca que “aquesta és una mesura més per treballar per una ciutat més neta i segura. Entre tots hem de vetllar perquè tot allò que no faríem mai a casa nostra, no ho fem tampoc al carrer”.